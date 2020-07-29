Богдан Семенец делает разницу. Прикарпатье - Агробизнес 0:1

Карантинные нормы в Первой лиге уходят в прошлое. Такой вывод можно сделать, если обратить внимание на присутствие зрителей на стадионе "Рух" в Ивано-Франковске. Иногда можно было услышать громкое: "При-ка-рпа-ття".

Но несмотря на появление зрителей в "Прикарпатье" почему-то не нашлось никого, кто бы мог комментировать матч "Команды родного края" на своем же YouTube - зрителям пришлось смотреть игру лишь под возгласы тренеров, игроков и зрителей. А событий на поле для комментирования хватало. Агрессивнее матч провели гости из Волочиска, как реальные фавориты. Сначала была опасная атака по правому флангу, после которой мяч, казалось, звякнул в штангу ворот Андрея Новака.

В другом случае красивую передачу с середины поля получил Роман Гагун - одним прикосновением он прострелил мимо кипера Новака и дал возможность Богдану Семенцу тут же забивать. Однако тот взялся останавливать мяч и потерял момент - пробить в пустые ворота ему уже помешали. Еще в одном случае Иван Когут после хорошего сброса Юхимовича пробивал с нескольких метров, но помешала рука кипера Новака.

"Орлы" ответили опасными штрафными, где была надежда на второй этаж - но в одном случае "шапку" с головы форварда снял кипер гостей Олег Мозиль, а в другом просто не нашлось кому добить мяч в ворота "Агробизнеса".

Гости выглядели агрессивнее хозяев и при подборе мяча, и в атаке. Поэтому логичным был гол. Сергей Семенюк с правого фланга отдал длинный пас на забегание Семенцу, а Богдан, оказавшись между двух защитников, добавил "газку" и пробил под правую штангу: мяч "смачно" буцнулся об нее и залетел в ворота.

После гола время выглядело, будто "орлы" стали "синичками" - никакой агрессии! "Соколами" на их фоне чувствовали себя игроки "Агробизнеса". И как бы из ничего возник лучший момент франковцев: перехват мяча в центре и быстрый выход в атаку сразу трех игроков. Один из них на левом фланге увидел Кузьмина на противоположной половине и отдал пас, но Роман вернулся в "режим синички" и пробил очень легко.

Во втором тайме "Агробизнес" "сушил" игру, хотя имел один хороший момент увеличить преимущество: после прострела Черненко мог забивать Юхимович, но его удар с нескольких метров перевел на угловой Новак. Атаки "Прикарпатья" больше свелись к навесам, а обострение - разве в случае подач со штрафных. Можно вспомнить неплохой удар со штрафного Романа Дитко и его же на 90-х минутах, когда в борьбе не сумел нанести завершающий удар.

По итогам матча "Агробизнес" набирает победного шествия, а для "Прикарпатья" это уже 4-е подряд поражение.

Первая лига, 27 тур

29.07.2020, 18:00

Город Ивано-Франковск, стадион "Рух", без зрителей

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Агробизнес (Волочиск) 0:1

Гол: Семенец (33)

Прикарпатье: Андрей Новак, Тарас Бойко (Роман Бочкур, 78), Роман Борисевич (К), Василий Француз, Николай Сикач, Василий Генык (Андрей Вацеба, 46), Назарий Воробчак, Владислав Семотюк (Орест Януш, 69), Роман Кузьмин (Роман Дитко, 46), Иван Сондей (Василий Дербах, 80), Роман Барчук

Агробизнес: Олег Мозиль, Руслан Черненко (Виталий Груша, 60), Артур Думанюк (Сергий Косовский, 82), Богдан Семенец (Сергей Петров, 61), Игорь Курило (К), Роман Дидык, Роман Гагун, Андрей Кухарук, Иван Когут (Арсен Слотюк, 65), Дмитрий Юхимович, Сергей Семенюк (Богдан Иванченко, 75)

Предупреждения: Воробчак (58), Бойко (71), Француз (87), Януш (88), Барчук (89) - Мозиль (95)

Видеотрансляция поединка