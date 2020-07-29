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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прикарпатье – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Западноукраинское дерби

Прикарпатье – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Для хозяев матч является шансом прервать серию поражений, которая затянулась уже на три (!) туров. "Прикарпатье" занимает 4-е с конца турнирной таблицы место. Команда Ковалюка опасно близка к зоне переходных матчей, особенно если непосредственные соперники, запорожский "Металлург" и "Балканы", продолжат набирать очки.

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"Агробизнес" после победы во Львове вернулся на тропу побед и выйдет на поле стадиона "Рух" в ранге фаворита поединка. Теперь задача команды Чижевского - продемонстрировать стабильность результатов даже в насыщенном графике Первой лиги.

Первая лига, 27 тур

29.07.2020, 18:00

Город Ивано-Франковск, стадион "Рух", без зрителей

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Агробизнес (Волочиск)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск) Агробизнес (Волочиск) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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