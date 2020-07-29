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Прикарпатье – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Западноукраинское дерби
Для хозяев матч является шансом прервать серию поражений, которая затянулась уже на три (!) туров. "Прикарпатье" занимает 4-е с конца турнирной таблицы место. Команда Ковалюка опасно близка к зоне переходных матчей, особенно если непосредственные соперники, запорожский "Металлург" и "Балканы", продолжат набирать очки.
"Агробизнес" после победы во Львове вернулся на тропу побед и выйдет на поле стадиона "Рух" в ранге фаворита поединка. Теперь задача команды Чижевского - продемонстрировать стабильность результатов даже в насыщенном графике Первой лиги.
Первая лига, 27 тур
29.07.2020, 18:00
Город Ивано-Франковск, стадион "Рух", без зрителей
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Агробизнес (Волочиск)
Видеотрансляция поединка