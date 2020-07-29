Первая лига. Хет-трик Яворского приносит Николаеву победу над Металлистом 1925

При Вячеславе Хруслове харьковский клуб повторяет те же ошибки, которые стоили работы Андрею Демченко. В этот раз "Металлист 1925" ужасно сыграл в обороне, что позволило единственному форварду соперника оформить хет-трик.

Обе команды удивили составами. Илья Близнюк решил снова провернуть фокус с опытными игроками, которые выходят со скамейки во втором тайме, оставив Ковалева и Войцеховского в запасе. У харьковчан же в стартовом составе вышли два нападающих, причем вторым был номинальный левый вингер Лукас Вентура. А вот его место на фланге занял не кто-то из хавбеков, а при Демченко игравший крайнего защитника Александр Осман.

С первых минут стало ясно, что схема "Металлиста 1925" работает очень слабо, а вот план на игру от "корабелов" себя оправдывает. По количеству созданных моментов хозяева быстро вышли вперед, а один из них даже стал голевым. Длинная диагональ на левый край штрафной, пас в центр и Вадим Яворский, сыграв на опережение, вбил круглого в сетку. В дальнейшем у "Николаева" также было больше опасных эпизодов, издали пробивал Яворский, помогал Вадим и передачами партнерам. У ворот же Агаларова можно вспомнить разве выстрел Лукаса Вентуры, который все же цели не достиг.

Был лучше "Николаев" и в концовке первого тайма, когда лишь чудо спасало гостей от второго пропущенного мяча в некоторых моментах. Так что гол Поспелова ударом головой после навеса Ямполя с "корнера" оказался немного нелогичным. Правда он позволил "Металлисту 1925" уйти на перерыв при неплохом для себя счете, учитывая как развивались события до перерыва.

Уже в дебюте второй половины матча Близнюк начал вводить усиление. Войцеховский заменил Черепущака, но второй гол забил не Владислав, а снова Яворский. Вадим оказался первым на добивании, после того как мощный выстрел Паламаря приняла на себя штанга. Сидоренко оказался вэтом эпизоде не у дел и "Николаев" вполне закономерно снова повел в счете.

Хруслов отреагировал на пропущенный мяч двойной заменой, освежив позиции на флангах. Тем не менее, острее в атаке и дальше выглядели "корабелы", которых здорово усилил Войцеховский при поддержке и без того активных Паламаря и Кравченко. Хозяева совершенно не стеснялись играть против "Металлиста 1925" первым номером. И снова ответный гол "Металлиста 1925" возник из ничего - Лукас Вентура за счет дриблинга обыграл Ляшевского и пробил под опорную ногу вратарю. Индивидуальная ошибка защитника "Николаева", которая свела на нет все усилия партнеров впереди.

Однако было бы обидно, если бы все усилия подопечных Близнюка в атаке не увенчались успехом снова. Яворский головой материализовал навес партнера справа в гол, а центральные защитники МХ 1925 снова опоздали к эпизоду и не смогли его опередить. От бессилия Лукас Вентура грубо сыграл против Амира Агаларова, за что был тут же удален арбитром матча.

Илья Близнюк в этот раз решил не повторять былых ошибок и все же выпустил Пороха вместо Паламаря, укрепив центр защиты количественно. Даже действуя в большинстве, "корабелы" решили сыграть на удержание победного счета. Впрочем, осуждать их за это рука не поднимается, свои три очка "Николаев" полностью заслужил, в то время как "Металлист 1925" по делу остался ни с чем.

Николаев - Металлист 1925 3:2 (1:1)

Голы: Яворский (12, 51, 72) - Поспелов (42), Лукас Вентура (62)

Николаев (4-2-3-1): Агаларов - Ульянов, Березянский, Кушниренко, Ляшевский (Парцвания 68) - Витенчук (Росляков 90), Охрончук (Ковалев 65) - Кравченко, Черепущак (Войцеховский 46), Паламар (Порох 79) - Яворский.

Металлист 1925 (4-1-3-2): Сидоренко - Шершень, Поспелов, Цвиренко, Ченбай - Кольцов - Савин (Банасевич 55), Ямполь, Осман (Жук 55) - Лукас Вентура, Дерек Фрейтас (Стороженко 82).

Предупреждения: Кушниренко (49) - Цвиренко (56), Шершень (64), Поспелов (83), Ермоленко (86)

Удаление: Лукас Вентура (77)