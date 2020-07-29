Минай - Горняк-Спорт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой лиги

Борьба за путевки в УПЛ продолжается. "Минай" – один из главных претендентов на повышение в классе, а "Горняк-Спорт" – команда, которая не боится авторитетов. Ожидается интересный матч.

Смотрим вместе прямую онлайн видеотрансляцию. Начало - 18:00.