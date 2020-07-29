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Минай - Горняк-Спорт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Минай - Горняк-Спорт: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 29.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Минай - Горняк-Спорт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой лиги
UA-Футбол
Новина українською

Борьба за путевки в УПЛ продолжается. "Минай" – один из главных претендентов на повышение в классе, а "Горняк-Спорт" – команда, которая не боится авторитетов. Ожидается интересный матч.

Смотрим вместе прямую онлайн видеотрансляцию. Начало - 18:00.

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) ФК Минай
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