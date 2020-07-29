Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Рух благодаря реализованному пенальти дожал Кремень
Команда Ивана Федика увозит три очка из Кременчуга.
Там, где потеряли очки конкуренты, "Рух" добывает победу. "Кремень" играл старательно, но все же не дотерпел до финального свистка.
Этот матч отличался от всех предыдущих в Кременчуге, в которых "Кремню" удалось завоевать неофициальный статус "грозы авторитетов". С первых минут о равной игре не было и речи, "Рух" обступил штрафную соперника и вжимал его едва ли не всем составом внутрь. Однако мяч упорно не хотел залетать за спину Андрею Олейнику, который в отдельных эпизодах творил настоящие чудеса.
Уже только в стартовой четверти матча счет мог быть крупным. Калюжный попал в штангу, Синица опасно пробил в сантиметрах от штанги после сольного прохода слева, Белый пробивал в упор после розыгрыша стандарта, Кухаревич делал то же с игры, но Олейник спас в обоих случаях. На месте был вратарь и в ряде других эпизодов, а вот тот же Николай Кухаревич от переизбытка желания себя проявить даже едва не отправил в больницу защитника соперника, которого нокаутировал ударом через себя, не попав при этом по мячу.
"Кремень" также периодически пытался ущипнуть соперника на контратаках, но редкие переходы центра поля в их исполнении удавалось львовянам погасить задолго до ворот Мысака, так что оставалась надежда у хозяев лишь на редкие стандарты. Однако стоит вспомнить и эпизод в дебюте, когда Евгений Мурашов дальним ударом весьма основательно потревожил вратаря соперника.
В дебюте второго тайма Олейник впервые ошибся, в борьбе с Синицей выпустив мяч из рук. Однако подстраховал защитник, выбивший мяч с линии ворот. Снова в центре внимания был Олег Синица, когда продавил Анатолия Клюса и выскочил на свидание с вратарем. Но хладнокровия игроку "Руха" в этом эпизоде не хватило, мяч прошел намного выше ворот.
Возникали моменты и у хозяев, Олег Марчук пробил издали, что доставило неприятности Роману Мысаку, который не смог удержать мяч в руках. В целом после перерыва моментов у "Руха" было уже поменьше, однако в одной из атак Курелех сбил Климчука в своей штрафной и сам пострадавший все же пробил Олейника с точки. Кстати, именно Юрий забил победный мяч в львовской игре первого круга между этими командами. Причем тогда он также реализовал пенальти под занавес поединка!
В концовке повеселил немногочисленную публику Олейник, который еще на 87-й минуте пошел в чужую штрафную на подачу со стандарта. Решил не отставать от коллеги и Мысак, который прилег с мячом в руках, явно не прочь потянуть время...
И все же три очка "Рух" заработал, что позволило львовской команде остаться в пятерке, оторвавшись от "Металлиста 1925". Но так как остальные конкуренты (кроме "Ингульца" и "Оболони Бровара", которые сыграют завтра) также победили, виктории во всех оставшихся играх все еще необходимы подопечным Федика.
Кремень - Рух 0:1 (0:0)
Гол: Климчук (78 пен)
Кремень (4-3-2-1): Олейник - Лобода (Бафталовский 60), Головко, Курелех, Клюс - Литвяк, Пилипенко, Козлов (Марчук 46) - Белоус (Черныш 46), Мурашов (Кривенко 70) - Сула.
Рух (4-2-3-1): Мысак - Копына, Дуць, Белый, Сакив - Мартынюк, Калюжный (Коробенко 86)- Климчук (Бойчук 87), Русин (Брикнер 90), Синица (Кондраков 78) - Кухаревич (Эрнест 46).
Предупреждения: Лобода (8), Козлов (31), Сула (63), Головко (66), Кривенко (75), Курелех (77) - Кухаревич (6), Синица (35), Русин (62)