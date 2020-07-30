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Прикарпатье - Агробизнес 0:1. Обзор матча, видео гола

Первая лига
(1 голосов)

"Круассан" на сене

Прикарпатье - Агробизнес 0:1. Обзор матча, видео гола
Новина українською

Волочиская команда получила очень боевую победу на выезде и продолжает удерживать 3 позицию в Первой лиге за три тура до завершения соревнований (а это место позволяет выйти в УПЛ). Хотя команда не имеет амбиций повышения в классе, но принцип спортивной борьбы никто не отменял - и команда Александра Чижевского берет очки даже против более турнирно мотивированных соперников.

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Но это не о "Прикарпатье". Франковская команда оказалась в яме: видно было, что именно в этом матче команда Владимира Ковалюка хотела получить хотя бы ничью, однако в итоге франковцы потерпели 4-е поражение подряд. Правда "орлам" это мало чем грозит, ведь на 13 позиции (из 16 команд) они уже почти гарантировали себе сохранение прописки в Первой лиге.

Первая лига, 27 тур

Прикарпатье - Агробизнес 0:1

Гол: Семенец (33)

Видеообзор матча

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В статье: Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск) Агробизнес (Волочиск) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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