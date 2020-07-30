Прикарпатье - Агробизнес 0:1. Обзор матча, видео гола

Волочиская команда получила очень боевую победу на выезде и продолжает удерживать 3 позицию в Первой лиге за три тура до завершения соревнований (а это место позволяет выйти в УПЛ). Хотя команда не имеет амбиций повышения в классе, но принцип спортивной борьбы никто не отменял - и команда Александра Чижевского берет очки даже против более турнирно мотивированных соперников.

Но это не о "Прикарпатье". Франковская команда оказалась в яме: видно было, что именно в этом матче команда Владимира Ковалюка хотела получить хотя бы ничью, однако в итоге франковцы потерпели 4-е поражение подряд. Правда "орлам" это мало чем грозит, ведь на 13 позиции (из 16 команд) они уже почти гарантировали себе сохранение прописки в Первой лиге.

Первая лига, 27 тур

Прикарпатье - Агробизнес 0:1

Гол: Семенец (33)

Видеообзор матча