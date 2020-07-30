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Мэр Ивано-Франковска отреагировал на русский язык в Прикарпатье и подарил игрокам азбуки

Первая лига
(4 голосов)

Украиноязычные

Мэр Ивано-Франковска отреагировал на русский язык в Прикарпатье и подарил игрокам азбуки
Новина українською

После матча 27 тура Первой лиги "Прикарпатье" - "Агробизнес" (0:1) в Ивано-Франковске городской голова Руслан Марцинкив, который занимается местным клубом, подарил трем игрокам украинскую азбуку.

Такой подарок мэр решил сделать потому, что 24 июля после игры 26 тура в Харькове ("Металлист 1925" - "Прикарпатье") футболисты давали послематчевые комментарии на русском языке.

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Сейчас, за три тура до завершения соревнований, МФК "Прикарпатье" занимает 13 позицию в турнирной таблице из 16 команд.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Руслан Марцинкив
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Комментарии (21)
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alex.belogubko (одесса)
30.07.2020 в 13:58
колхозные команды чтобы лупить вас деревню
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0
0
Kristo (Львов)
30.07.2020 в 12:52
Теперь заиграют! Азбука позволит подняться на 12 место....
Ответить
+5
-6
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.07.2020 в 12:54
Москалику, чо Львовом підписуєшся?
Ответить
+7
-4
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
30.07.2020 в 11:52
гнати цих малоросів поганою мітлою треба... як вони насмілилися у серці Західної України ляпати мовою окупанта соромно за таких "футболістів"(
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+5
-6
avatar
Como estas (Santa-Pola)
30.07.2020 в 12:45
Почитайте Конституцию Украины про языки. И при чем тут язык к оккупанту? Это по вашей логике всех русскоговорящих нужно приравнять к оккупантам? Северная и Южная Корея вообще говорят на одном языке.
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+4
-7
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.07.2020 в 13:06
Конституція говорить: 1. Державна мова - українська.2. Чиновники у своїй діяльності мають послуговуватися ВИКЛЮЧНО законодавством України.Законодавство чітко прописує, що чиновники мусять використовувати державну мову. Оскільки клуб муніципальний, то гравці автоматично набувають статусу держслужбовця. У мене мама працювала в муніципальній організації і має статус та пенсію держслжбовця, хоча вона не міністр і не депутат міськради...
+2
-4
avatar
Como estas (Santa-Pola)
30.07.2020 в 13:25
Стаття 10.Державною мовою в Україні є українська мова.Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
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+3
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.07.2020 в 13:46
І? Як це суперечить тому, що держслужбовці повинні виконувати закон??? Ст. 19: Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи ЗОБОВ'ЯЗАНІ діяти ЛИШЕ на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
0
-2
белорус (Киев)
30.07.2020 в 13:39
Ты чё, больной. Какая разница на каком языке говорит человек, главное, чтоб у него Украина была в сердце.
Ответить
+4
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
30.07.2020 в 11:39
А у нас разве запрещено давать интервью на русском языке? А 13 место его,я вижу,не сильно волнует...
Ответить
+9
-7
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.07.2020 в 11:47
Клуб муніципальний, тобто гравці - фактично держслужбовці. Держслужбовців закон зобов'язує послуговуватися на роботі державною мовою...
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+8
-7
FC SD CLUB (Кривой Рог)
30.07.2020 в 12:17
У нас Аваков - госслужащий,часто даёт интервью на русском. Ему можно, а игрокам нельзя?
+5
-4
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.07.2020 в 12:18
Це питання до Авакова, але закон говорить так...
+4
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
30.07.2020 в 12:22
Закон должен быть один для всех,не так ли?
+4
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.07.2020 в 12:23
Звичайно, але невиконання закону кимось не означає, що на нього можна забити іншим... Якщо по Чопській трасі тулить Гелік 200, то я не буду так само тулити 200!
+3
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
30.07.2020 в 12:25
Проблема у нас : чиновникам и политикам можно практически все, а обычным гражданам- закон.
+3
0
avatar
rubizhansky (Рубежное)
30.07.2020 в 12:42
Аваков говорит на слобожанском. Не нужно путать))))
+1
0
avatar
Como estas (Santa-Pola)
30.07.2020 в 12:42
Не могут быть игроки госслужащими. Как и футбольный клуб.
+2
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.07.2020 в 12:46
В муніципальному Арсеналі у Омелі теж всі були держслужбовцями, якщо що...
0
0
avatar
Como estas (Santa-Pola)
30.07.2020 в 12:48
Ага, содержать футбольный клуб за государственные деньги?))) Это противозаконно.
+2
-3
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.07.2020 в 12:52
Де написано, що це протизаконно? Закон - у студію! Взагалі-то громада Фарника не проти такого, навпаки фанати підтримують такі дії міської влади...
+1
-1


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