Мэр Ивано-Франковска отреагировал на русский язык в Прикарпатье и подарил игрокам азбуки

После матча 27 тура Первой лиги "Прикарпатье" - "Агробизнес" (0:1) в Ивано-Франковске городской голова Руслан Марцинкив, который занимается местным клубом, подарил трем игрокам украинскую азбуку.

Такой подарок мэр решил сделать потому, что 24 июля после игры 26 тура в Харькове ("Металлист 1925" - "Прикарпатье") футболисты давали послематчевые комментарии на русском языке.

Сейчас, за три тура до завершения соревнований, МФК "Прикарпатье" занимает 13 позицию в турнирной таблице из 16 команд.