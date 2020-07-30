Первая лига
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Мэр Ивано-Франковска отреагировал на русский язык в Прикарпатье и подарил игрокам азбуки
Украиноязычные
После матча 27 тура Первой лиги "Прикарпатье" - "Агробизнес" (0:1) в Ивано-Франковске городской голова Руслан Марцинкив, который занимается местным клубом, подарил трем игрокам украинскую азбуку.
Такой подарок мэр решил сделать потому, что 24 июля после игры 26 тура в Харькове ("Металлист 1925" - "Прикарпатье") футболисты давали послематчевые комментарии на русском языке.
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Сейчас, за три тура до завершения соревнований, МФК "Прикарпатье" занимает 13 позицию в турнирной таблице из 16 команд.
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Источник:Місто
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Комментарии (21)
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alex.belogubko (одесса)
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Kristo (Львов)
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белорус (Киев)
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