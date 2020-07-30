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Роковые и спасительные просмотры ВАР. Оболонь-Бровар - Ингулец 1:1
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Первая лига, 27 тур
30.07.2020 19:00
Город Киев, "Оболонь-Арена", без зрителей
Судья в поле - Виталий Романов, арбитр ВАР - Евгений Арановский
Оболонь-Бровар - Ингулец 1:1 (1:0)
Голы: Батальский (45) - Загальский (88)
Оболонь-Бровар: Назарий Федоровский, Юрий Мате (Егор Прокопенко, 58), Никита Безуглый, Василий Белый, Алексей Майданевич (Владислав Ульянченко, 84), Алексей Савченко (Гутти, 46), Ринар Валеев, Олег Слободян (К), Игорь Мединский, Александр Гуськов (Юрий Бровченко, 55), Александр Батальский (Артем Ковбаса, 90+2)
Ингулец: Богдан Шуст, Евгений Запорожец (Игорь Загальский, 86), Младен Бартулович (Артем Щедрый, 69), Александр Мишуренко (Оскар Мкомола, 90+3), Александр Козак (Владимир Коробка, 57), Александр Кучеренко, Денис Балан, Ника Сичинава, Владислав Лупашко (К), Олег Синегуб, Андрей Семенко (Виталий Павлов, 90+2)
Предупреждения: Слободян (9), Майданевич (41), Белый (69), Валеев (78) - Козак (21), Запорожец (64)
Удаления: Белый (87) - Сичинава (33)