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Роковые и спасительные просмотры ВАР. Оболонь-Бровар - Ингулец 1:1

Первая лига
(2 голосов)

Удаления, отмена гола и пенальти

Роковые и спасительные просмотры ВАР. Оболонь-Бровар - Ингулец 1:1
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Первая лига, 27 тур

30.07.2020 19:00

Город Киев, "Оболонь-Арена", без зрителей

Судья в поле - Виталий Романов, арбитр ВАР - Евгений Арановский

Оболонь-Бровар - Ингулец 1:1 (1:0)

Голы: Батальский (45) - Загальский (88)

Оболонь-Бровар: Назарий Федоровский, Юрий Мате (Егор Прокопенко, 58), Никита Безуглый, Василий Белый, Алексей Майданевич (Владислав Ульянченко, 84), Алексей Савченко (Гутти, 46), Ринар Валеев, Олег Слободян (К), Игорь Мединский, Александр Гуськов (Юрий Бровченко, 55), Александр Батальский (Артем Ковбаса, 90+2)

Ингулец: Богдан Шуст, Евгений Запорожец (Игорь Загальский, 86), Младен Бартулович (Артем Щедрый, 69), Александр Мишуренко (Оскар Мкомола, 90+3), Александр Козак (Владимир Коробка, 57), Александр Кучеренко, Денис Балан, Ника Сичинава, Владислав Лупашко (К), Олег Синегуб, Андрей Семенко (Виталий Павлов, 90+2)

Предупреждения: Слободян (9), Майданевич (41), Белый (69), Валеев (78) - Козак (21), Запорожец (64)

Удаления: Белый (87) - Сичинава (33)

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В статье: Первая лига Оболонь-Бровар (Киев) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (4)
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Comment06 (Украина)
30.07.2020 в 21:22
Редкий случай, когда можно сказать, что отскочили обе команды.
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ПетроФ (Луцьк)
30.07.2020 в 21:14
Виходить, що матч всього чемпіонату відбудеться в останньому турі : "Волинь" -"Рух".
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ПетроФ (Луцьк)
30.07.2020 в 21:17
трохи затупив: Минай -Волинь.
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simargl (Чернигов)
30.07.2020 в 20:57
Опять Романов главный герой ... но такой уж у нас футбол, что заставляет нервничать всех...
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