Эксперты раскритиковали судейство Романова. У Оболонь-Бровар, мол, украли победу

УПЛ завершилась, но для арбитров сезон продолжается. Важные матчи Первой лиги судят топовые украинские судьи, а на некоторых поединках даже функционирует система ВАР. Однако все это не оберегает от ошибок. В матче 27-го тура Первой лиги "Оболонь-Бровар" - "Ингулец" судейские эксперты Сергей Шебек и Мирослав Ступар выделили несколько неправильных решений, принятых арбитром в поле Виталием Романовым.

- Удаление Ситчинавы на 33-й минуте заставляет вернуться к теме судейства Монзуль в матче "Оболонь-Бровар" - "Рух" (25-й тур), - говорит Сергей Шебек. - Лавриненко после сегодняшнего матча резонные слова сказал: на этом же стадионе в точно таком же моменте Монзуль после просмотра ВАР приняла решение показать игроку "Руха" желтую карточку, а здесь Романов, просмотрев ВАР, поменял желтую на красную. У меня тоже возникает вопрос: а почему в одинаковых моментах судьи поступают по-разному? Получаются двойные стандарты и какие-то непонятные закулисные игры. По моей информации, Лучи, комментируя момент Монзуль, однозначно заявил, что это красная карточка.

Соглашается с коллегой и Мирослав Ступар:

- У Монзуль даже было больше оснований для удаления Калюжного, ведь Ситчинава хотел сыграть в мяч, соперник его опередил и игрок "Ингульца" "въехал" оппоненту в голеностоп. К сожалению, единой трактовки у наших арбитров нет. Хотя что может быть проще: собрались и решили – делаем в подобных моментах так или так. Но нет, у нас Комитет арбитров не ищет легких путей. Но пусть Лучи ответит на вопрос: кто рассудил правильно – Виталий Романов или Екатерина Монузль?, - отметил Мирослав Ступар.

Резонансный эпизод произошел также в конце матча, когда Романов назначил пенальти в ворота хозяев поединка после просмотра ВАР и удалил за вторую желтую карточку игрока "Оболонь-Бровар". Оба эксперта не согласны с решением арбитра.

- Считаю, что Романов украл победу у "Оболонь-Бровар", назначив этот пенальти, - отмечает Сергей Александрович. - Пошла подача в штрафную площадь, защитник первым акцентировано головой сыграл в мяч, а сзади сбоку Семенко, также пытаясь сыграть в мяч, опоздал и влез под руку Василия Белого. Семенко по собственной воле наткнулся на локоть соперника и Романов сначала показал в направлении ворот "Ингульца". То есть, штрафной в пользу киевлян. Хотя оптимальным решением было бы продолжить игру, а во время паузы оказать пострадавшему игроку помощь. Но просмотр ВАР перевернул ситуацию с ног на голову – судья назначил пенальти и показал Белому вторую желтую карточку. Романов не понимает тонкостей единоборств, поэтому постоянно ошибается и будет ошибаться, - сказал Сергей Шебек.

- Первое решение Романова было правильным, - утверждает Мирослав Ступар. - Фол со стороны нападающего, который опоздал и влез под руку защитника "Оболонь-Бровар". То есть, инициатива нарушения была со стороны игрока атаки, и травма Семенко ничего не меняет. Романова сбил с толку просмотр ВАР, потому что на мониторе арбитр смотрел повтор только последней фазы эпизода. Как итог – несправедливые пенальти и вторая желтая карточка для защитника.