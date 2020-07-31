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Агробизнес стал 25-м клубом, который выразил недоверие президенту ПФЛ

Первая лига
(1 голосов)

Страсти в Первой лиге накаляются

Агробизнес стал 25-м клубом, который выразил недоверие президенту ПФЛ
Новина українською

Перволиговский "Агробизнес" присоединился к 24 клубам, которые ранее высказали недоверие президенту ПФЛ Сергею Макарову.

Соответствующее письмо "Агробизнес" направил ПФЛ.

"Агробизнес" поддерживает и присоединяется к инициативе 24 клубов ПФЛ по поводу выражения недоверия президенту ПФЛ Сергею Макарову. Клуб просит внести вопрос в повестку дня совета лиг 05.08.2020", – сказано в письме.

Отметим, что 5 августа состоится совет лиг ПФЛ, на котором, вероятно, и будет рассмотрен вопрос недоверия Макарову.

Агробизнес стал 25-м клубом, который выразил недоверие президенту ПФЛ - изображение 1
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В статье: ПФЛ Сергей Макаров Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
footboom

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Комментарии (1)
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armik (Киев)
31.07.2020 в 19:18
Команда доживает последние часы, и туда же.
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