Первая лига
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Агробизнес стал 25-м клубом, который выразил недоверие президенту ПФЛ
Страсти в Первой лиге накаляются
Перволиговский "
Соответствующее письмо "Агробизнес" направил ПФЛ.
"Агробизнес" поддерживает и присоединяется к инициативе 24 клубов ПФЛ по поводу выражения недоверия президенту ПФЛ Сергею Макарову. Клуб просит внести вопрос в повестку дня совета лиг 05.08.2020", – сказано в письме.
Отметим, что
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Источник:footboom
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armik (Киев)
31.07.2020 в 19:18
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