Агробизнес стал 25-м клубом, который выразил недоверие президенту ПФЛ

Перволиговский " Агробизнес " присоединился к 24 клубам, которые ранее высказали недоверие президенту ПФЛ Сергею Макарову.

Соответствующее письмо "Агробизнес" направил ПФЛ.

"Агробизнес" поддерживает и присоединяется к инициативе 24 клубов ПФЛ по поводу выражения недоверия президенту ПФЛ Сергею Макарову. Клуб просит внести вопрос в повестку дня совета лиг 05.08.2020", – сказано в письме.