  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. КДК оштрафовал Рух на 75 тысяч грн за неиспользование официальных мячей ПФЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КДК оштрафовал Рух на 75 тысяч грн за неиспользование официальных мячей ПФЛ

Первая лига
(1 голосов)

Заплатят ли и этот штраф Карпаты?

КДК оштрафовал Рух на 75 тысяч грн за неиспользование официальных мячей ПФЛ
Новина українською

КДК УАФ вынес наказание перволиговскому "Руху" за нарушение регламента ПФЛ по использованию официального мяча Select.

Клуб должен заплатить штраф в размере 75 000 грн.

Напомним, что ранее львовский клуб из-за этого был оштрафован на 225 тысяч гривен. Сообщалось, что данный штраф оплатили "Карпаты".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПФЛ Рух (Львов) Select КДК УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...