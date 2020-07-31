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КДК оштрафовал Рух на 75 тысяч грн за неиспользование официальных мячей ПФЛ
Заплатят ли и этот штраф Карпаты?
КДК УАФ вынес наказание перволиговскому "
Клуб должен заплатить штраф в размере 75 000 грн.
Напомним, что ранее львовский клуб из-за этого был оштрафован на 225 тысяч гривен. Сообщалось, что данный штраф оплатили "Карпаты".
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Источник:Страница ПФЛ в Фейсбук
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