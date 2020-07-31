СМИ: Сергей Стороженко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Вот и здесь тоже написали. А на официальном сайте клуба - ни слова. На неофициальном - тоже. А нам играть с Металлистом через 3 дня - 3 августа в Одессе. И как они приедут, интересно, если у них там эпидемия в клубе? А Сергею Михайловичу пожелаем скорейшего выздоровления.