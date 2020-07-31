Первая лига
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СМИ: Сергей Стороженко госпитализирован с подозрением на коронавирус
В харьковском клубе несколько случаев заражения у сотрудников
Глава наблюдательного совета "
Источник подтвердил информацию о том, что в харьковском клубе у сотрудников обнаружен вирус.
Ранее сообщалось, что заражены от 5 до 12 человек.
В связи со сложившейся ситуацией команда повторно сдала тесты, результаты которого будут известны завтра.
Напомним, недавно от COVID-19
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Источник:Football Hub
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Комментарии (4)
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lucky_guy
31.07.2020 в 22:20
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Astor Astor (Одесса)
31.07.2020 в 22:20
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Survivor (Одесса)
31.07.2020 в 22:32
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Astor Astor (Одесса)
31.07.2020 в 22:47
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