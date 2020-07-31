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СМИ: Сергей Стороженко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Первая лига
(1 голосов)

В харьковском клубе несколько случаев заражения у сотрудников

СМИ: Сергей Стороженко госпитализирован с подозрением на коронавирус
Новина українською

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщает Football Hub.

Источник подтвердил информацию о том, что в харьковском клубе у сотрудников обнаружен вирус.

Ранее сообщалось, что заражены от 5 до 12 человек.

В связи со сложившейся ситуацией команда повторно сдала тесты, результаты которого будут известны завтра.

Напомним, недавно от COVID-19 умер врач "Металлист 1925" и национальной сборной Украины Антон Худаев.

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В статье: Сергей Стороженко коронавирус Металлист 1925
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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lucky_guy
31.07.2020 в 22:20
Интересно, что только недавно в комментариях под статьей о смерти от ковида врача национальной сборной и Металлиста-1925 разгорелся спор о вспышке ковида в команде, о которой руководство умалчивало. В дискуссии активное участие принимал сам Сергей Стороженко, защищая клуб и говоря, что в нем соблюдаются все санитарные нормы. Видимо не все, Сергей Михайлович... Здоровья и удачи
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Astor Astor (Одесса)
31.07.2020 в 22:20
Вот и здесь тоже написали. А на официальном сайте клуба - ни слова. На неофициальном - тоже. А нам играть с Металлистом через 3 дня - 3 августа в Одессе. И как они приедут, интересно, если у них там эпидемия в клубе? А Сергею Михайловичу пожелаем скорейшего выздоровления.
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Survivor (Одесса)
31.07.2020 в 22:32
Вообще, игра в Харькове должна быть. Но, если таки в клубе эпидемия, то перенесут, конечно. А так-то да, согласен, всем заболевшим скорейшего выздоровления!
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Astor Astor (Одесса)
31.07.2020 в 22:47
Точно, в Харькове. Тогда еще стремней туда ехать, в центр эпидемии.
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