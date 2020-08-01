Первая лига
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ГФК Металлург - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Перенесенный ранее поединок 24-го тура Первой лиги.
"Металлург" пытается избежать стыковых матчей с "Альянсом", "Горняк-Спорт" оберегает девятую позицию от посягательств "Черноморца".
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