Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Контрабанда и футбол. Рух представил промо на игру с Минаем
Западное дерби в Первой лиге пройдет в понедельник
"Рух" представил промо-ролик перед игрой с "Минаем", которая пройдет в понедельник.
Обе команды борются за выход в Премьер-лигу: "Минай" идет на первом месте с 56 очками, а "Рух" занимает пятую строчку с 51 очком, однако имеет матч в запасе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Lion Killer (Львів)
01.08.2020 в 14:04
Ответить
0
0
Dandelion79
01.08.2020 в 13:25
Ответить
0
0
karpatoman (Львів)
01.08.2020 в 13:22
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.08.2020 в 12:53
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...