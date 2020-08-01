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Контрабанда и футбол. Рух представил промо на игру с Минаем

Первая лига
(1 голосов)

Западное дерби в Первой лиге пройдет в понедельник

Контрабанда и футбол. Рух представил промо на игру с Минаем
Новина українською

"Рух" представил промо-ролик перед игрой с "Минаем", которая пройдет в понедельник.

Обе команды борются за выход в Премьер-лигу: "Минай" идет на первом месте с 56 очками, а "Рух" занимает пятую строчку с 51 очком, однако имеет матч в запасе.

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В статье: Рух (Львов) ФК Минай
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Комментарии (4)
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Lion Killer (Львів)
01.08.2020 в 14:04
прикольно відпалюють хаха
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Dandelion79
01.08.2020 в 13:25
а відео знімалось у Волочиську
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karpatoman (Львів)
01.08.2020 в 13:22
То Руху треба не в УПЛ, а в Голівуд, або хоча б в Бо-, той що -лівуд.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.08.2020 в 12:53
трэба булё мишу з собой браты (с)
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