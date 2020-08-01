Контрабанда и футбол. Рух представил промо на игру с Минаем

"Рух" представил промо-ролик перед игрой с "Минаем", которая пройдет в понедельник.

Обе команды борются за выход в Премьер-лигу: "Минай" идет на первом месте с 56 очками, а "Рух" занимает пятую строчку с 51 очком, однако имеет матч в запасе.