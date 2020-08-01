Первая лига
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Украина футбольная. Обзор 27-го тура Первой лиги
Разбор последнего тура Первой лиги
Вашему вниманию видеообзор 27-го тура Первой лиги Украины.
В новом выпуске программы "Украина футбольная" с Владимиром Пятенко:
- Шестая подряд победа "Миная"
- Кто остановит "Ингулец"?
- Теоретические шансы "Металлиста 1925"
- Кожанов и Нуриев - лидеры гонки бомбардиров!
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