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Украина футбольная. Обзор 27-го тура Первой лиги

Первая лига
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Разбор последнего тура Первой лиги

Украина футбольная. Обзор 27-го тура Первой лиги
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор 27-го тура Первой лиги Украины.

В новом выпуске программы "Украина футбольная" с Владимиром Пятенко:

  • Шестая подряд победа "Миная"
  • Кто остановит "Ингулец"?
  • Теоретические шансы "Металлиста 1925"
  • Кожанов и Нуриев - лидеры гонки бомбардиров!

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В статье: Первая лига
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