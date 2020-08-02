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Защитник Миная Петр Стасюк – лучший игрок Первой лиги в июле
ПФЛ и UA-Football определили лучшего игрока месяца
Защитник "Миная" Петр Стасюк был признан лучшим игроком июля в Первой лиге по версии ПФЛ и UA-Football.
25-летний оборонец сыграл во всех шести играх своей команды в месяце. При этом "Минай" выиграл все шесть матчей, а Стасюк лишь раз был заменен – за 10 минут до конца игры с "Черкащиной" (6:2).
Кроме того, Петр отметился победным голом в ворота "Металиста 1925" (1:0) и отдал решающий ассист в игре с "Балканами" (2:1).
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Источник:ПФЛ
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