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Защитник Миная Петр Стасюк – лучший игрок Первой лиги в июле

Первая лига
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ПФЛ и UA-Football определили лучшего игрока месяца

Защитник Миная Петр Стасюк – лучший игрок Первой лиги в июле
UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Миная" Петр Стасюк был признан лучшим игроком июля в Первой лиге по версии ПФЛ и UA-Football.

25-летний оборонец сыграл во всех шести играх своей команды в месяце. При этом "Минай" выиграл все шесть матчей, а Стасюк лишь раз был заменен – за 10 минут до конца игры с "Черкащиной" (6:2).

Кроме того, Петр отметился победным голом в ворота "Металиста 1925" (1:0) и отдал решающий ассист в игре с "Балканами" (2:1).

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В статье: ФК Минай Петр Стасюк
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Источник:
ПФЛ
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