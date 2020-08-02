Защитник Миная Петр Стасюк – лучший игрок Первой лиги в июле

Защитник "Миная" Петр Стасюк был признан лучшим игроком июля в Первой лиге по версии ПФЛ и UA-Football.

25-летний оборонец сыграл во всех шести играх своей команды в месяце. При этом "Минай" выиграл все шесть матчей, а Стасюк лишь раз был заменен – за 10 минут до конца игры с "Черкащиной" (6:2).

Кроме того, Петр отметился победным голом в ворота "Металиста 1925" (1:0) и отдал решающий ассист в игре с "Балканами" (2:1).