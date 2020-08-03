Битва друзей во Львове, болезненный Металлист 1925 и уставший Горняк-Спорт - анонс 28-го тура Первой лиги

Неудачи последних туров практически выбросили из гонки за УПЛ еще две команды, харьковский "Металлист 1925" и киевскую "Оболонь Бровар". В борьбе осталось по сути четверо претендентов, если считать среди команд, проходивших аттестацию.

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Двое из четырех претендентов на выход в элиту сыграют в очередном туре между собой. Чего же ждать от их матча и от турнира в целом после игр понедельника?

Центральный матч тура

"Рух" - "Минай". Определяющий матч для "Руха". 5-я команда в матче с гостьей-"лисой", - лидером чемпионата Первой лиги, должна побеждать, чтобы в лучшем случае подвинуть "Волынь" и "Агробизнес" и попасть в тройку, которая выйдет в УПЛ. Для "Миная" все не так фатально, но в случае любой потери очков команда Кобина, скорее всего, лишится первой позиции. На примере истории с "Карпатами" стало понятно, насколько крепкая дружба между львовским и закарпатским клубами. Вот и интересно: заканчивается ли она на футбольном поле? (Тарас Вархоляк)

В перспективе можно ожидать три очка за пропущенную встречу с "Металлургом" для "Руха", поэтому матч против лидера обретает ключевое значение для подопечных Ивана Федика. Обыграть на выезде "Ингулец" будет намного сложнее, чем закарпатский коллектив на "Скифе". Поэтому ждем максимальный настрой хозяев, которые не смогут рассчитывать разве что на дисквалифицированного Богдана Бойчука. У "Миная" также есть потери, из-за лишней карточки не сыграет правый защитник Максим Жичиков. (Артур Кисляченко)

После шести побед кряду, многие уже могли забыть странное поражение "Миная" в Кременчуге. Команда Василия Кобина, набрав крейсерский ход, не замечает айсберги на своем пути и на всех порах мчится в УПЛ. У их будущего соперника из Львова положение дел не настолько хорошее, но шансы на тройку остаются. Интересно, чья мотивация окажется сильнее и кто все таки одержит победу? Все решится во время игры. (Георгий Грошев)

Обязательно к просмотру

"Металлист 1925" - "Черноморец". Не иметь Харькову свою команду в УПЛ. Да, чудеса случаются, но четыре поражения в пяти матчах - приговор при нынешнем уровне конкуренции. "Металлист 1925" имеет сбалансированный состав и сейчас они могли бы идти в лидерах, но "маємо те, що маємо". Впереди игра с "Черноморцем", и если раньше это был бы центральный матч тура в высшем дивизионе, то сейчас встреча середняка против мотивированного, но потерявшего шансы фаворита. (Георгий Грошев)

"Не дать ребятам опустить руки", - с этой мыслью, наверное, тренеры готовят харьковчан к каждому следующему матчу. Знаем, что в их клубе вспышка COVID-19, которая уже стала роковой, знаем, что подопечные Хруслова удаляются от заветной тройки команд, которая выйдет в УПЛ. Совсем другое дело "Черноморец": "моряки" к каждой игре подходят с хорошим настроением, демонстрируют хорошие скиллы, им аплодирует Роман Григорчук. Поэтому этот матч будет прежде всего боем разных настроений. И если в Одессе все кончилось нулевой ничьей, то эта игра обещает по крайней мере не менее 2 гола Среди потерь - у харьковчан не сыграет из-за дисквалификации Лукас Вентура. (Тарас Вархоляк)

"Агробизнес" - "Николаев". В Винниках сыграют две команды, любящие атаковать и действующие обычно результативно. Для "Агробизнеса" этот стадион фартовый, ведь здесь команда Чижевского обыграла обеих претендентов на выход в УПЛ ("Рух" и "Волынь"), забив им по три мяча! У "корабелов" не сыграет столп обороны Богдан Кушниренко, что еще больше упростит задачу "Агробизнеса". (Артур Кисляченко)

Хет-трик Яворского в прошлом туре должен привести в чувство "корабел". Команда с потенциалом, но умеет терять очки даже тогда, когда считается явным фаворитом. Подобные вещи можно сказать и об "Агробизнесе" - футболисты Чижевского сначала проиграют "Горняку-Спорт", а после смешают с землей "Волынь". Прогнозируем интересный матч и минимальную победу хозяев. Все таки дома стены всегда помогают, а судьи "Агробизнес" еще и побаиваться стали. (Георгий Грошев)

Оставшиеся встречи

"Ингулец" - "Кремень". Петровская команда наконец получит шанс показать свой атакующий футбол во всей красе. Правда, без его основного стержня Ники Сичинавы, который хотя и борется за звание лучшего бомбардира Первой лиги (у него 16 мячей, а в Кожанова и Нуриева - по 17), будет вынужден пропустить эту игру, как и шанс догнать соперников. "Кремень" после 0:5 в Одессе сделал определенные выводы и за прошедшие 2 матча команда Свистуна пропустила лишь 1 гол, поэтому "Ингульцу" придется поискать способ прохода этих оборонительных "баррикад". (Тарас Вархоляк)

Все арендованные у "Ингульца" футболисты "Кремня" (Фхакадзе, Лобода, Марчук, Сула) смогут сыграть против хорошо знакомого соперника и доказать Сергею Лавриненко, что тот был не прав, задвинув их на вторые роли. Мог бы выйти на поле и Артем Козлов, но у него дисквалификация. У петровцев остается актуальной проблема в центре обороны - не успели вылечиться от травм Павлов и Ковалев, как повреждение против бывшей команды получил Андрей Семенко. Но вполне вероятно, что он снова выйдет на поле в основе. А вот Евгений Запорожец, Александр Козак и Ника Ситчинава сделать этого не смогут. (Артур Кисляченко)

"Черкащина" - "Волынь". В прошлом туре один из аутсайдеров ("Металлург") попал под горячую руку "Волыни" и пропустил пять голов. "Крестоносцы" теперь едут в гости в обитателю самого дна ПФЛ, который уже давно готовится к стыкам. Есть ли интрига в матче? Разве что, стоит ждать от Кожанова дубль или хет-трик. А если серьезно, сейчас все в руках команды Тлумака - не самый сложный календарь впереди и отличный шанс на тройку. Когда, если не в этом году? (Георгий Грошев)

"Балканы" - "Оболонь Бровар". Пивовары в борьбе за выход в УПЛ потеряли немало очков, в том числе в предыдущей игре с "Ингульцом" - несмотря на обилие моментом (при 1:0). Поэтому в игре с аутсайдером команда Иващенко обязана побольше забивать, чтобы реабилитироваться, особенно Гутти. Наконец, "Балканы" - не такой уж и аутсайдер, если для команды удается найти мотивацию и подготовиться к игре тактически. "Если бы так играли в каждом матче - боролись бы за выход в УПЛ!", - примерно так написал кто-то в комментариях под отчетом о матче зорянцев с "Черноморцем". А теперь посмотрим, как будет в случае с "пивоварами"! Кстати, у киевлян две потери - из-за дисквалификации матч пропустят центрбэк Василий Белый и правый латераль Алексей Майданевич. (Тарас Вархоляк)

"Горняк-Спорт" - "Авангард". Вояжи во Львов и Запорожье оказались неудачными для подопечных Игоря Жабченко, хотя и против "Руха", и особенно с "Металлургом" "горняки" обязаны были набирать очки. "Авангард" на жилах вырвал победу над главным аутсайдером сезона, а дублем отметился центральный защитник Мирошник. Но подопечные Александра Косевича в субботу отдыхали, в отличие от соперника, так что должны выглядеть на "Юности" более свежими. (Артур Кисляченко)

Обе команды любят игру на контратаках, благодаря этому получают очки в матчах с фаворитами Первой лиги. Гроза лидеров! Интересно, каким же будет их второе очное противостояние в сезоне? Ведь в первом победителя определить так и не удалось .(Тарас Вархоляк)

"Металлург" - "Прикарпатье". Запорожцы набирают очки даже несмотря на очень сложный график. Да, была бомбежка в Луцке, но в игре с середняками клуб продолжает побеждать. "Прикарпатье" уже четыре тура подряд не набирает пункты и явно желает вернуться на победный путь. Интриге в матче точно быть. (Георгий Грошев)

В трех последних домашних матчах "Металлург" набрал семь очков и забил столько же голов. До "Балкан" осталось четыре очка, наиболее реальный шанс набрать львиную долю из них - как раз домашний поединок с "Прикарпатьем". Иванофранковцы пока что также не обеспечили себя от стыковых игр с "Альянсом", но могут сделать это де-юре, если обыграют "казаков" на их поле. (Артур Кисляченко)