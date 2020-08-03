Первая лига
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Ингулец - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция
Испытывающий кадровые проблемы "Ингулец" сыграет против своих же арендованных.
Команда Сергея Лавриненко потеряла лидерство в прошлом туре, а теперь рискует еще и не обыграть одного из аутсайдеров.
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