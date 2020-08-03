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Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Центральный матч 28-го тура, в котором может решится судьб одной из команд.

Рух - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Победа серьезно улучшит шансы любой из этих команд на выход в УПЛ.

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В статье: Первая лига Рух (Львов) ФК Минай
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Комментарии (1)
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ShtanGa (Славське)
03.08.2020 в 20:20
За рух
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