Первая лига
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Черкащина - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Аутсайдер против одного из лидеров.
Безнадежный аутсайдер, который уже фактически готовится к стыковым матчам с "Вересом", примет принципиального соперника ровенчан, луцкую "Волынь". Подопечные Тлумака борятся за выход в УПЛ и терять очки им просто нельзя.
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