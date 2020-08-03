Защитник Миная: Не хочется в последних турах все потерять. Цель команды - УПЛ

Защитник ФК "Минай" Петр Стасюк признан лучшим игроком июля в Первой лиге . Его команда выиграла шесть матчей подряд и лидирует в чемпионате.

Ожидаемое признание

- Надеялся, что с такими результатами в Первой лиге кого-то из нашей команды отметят. Доволен, что специалисты признали меня лучшим игроком июля. Если откровенно, то я ждал эту награду. Было внутреннее ощущение, что эксперты и те, кто следит за Первой лигой, отметят мой труд. Главное, что своей игрой принес пользу команде.

Неудачные старты

- Даже после неудачного старта летней части сезона не меняли тренировочный процесс, а просто продолжали делать свою работу. У тренерского штаба есть свое видение футбола, свой стиль. Пытаемся любому сопернику навязать свою игру.

Напомню, что в начале сезона также играли неуверенно, первую игру проиграли "Прикарпатью". Тем не менее, этот результат не стал для всех столь неожиданным, как наше поражение "Кремню" в июне. К сожалению, первые матчи проигрываем, а дальше набираем форму и демонстрируем свой лучший футбол. Можно сказать, что нам надо всегда оттолкнуться от дна, а лишь потом достигаем результата. Чем сложнее, тем наша команда становится сильнее.

Опыт - не главное

- Быстро адаптировался к коллективу, не считал себя легионером. Пришел в команду в 2018 году, когда "Минай" только начинал делать первые шаги на профессиональном уровне. Отмечу, что коллектив у "Миная" хороший, все ребята поддержали, подсказали. До прихода в "Минай" был опыт выступлений в Первой лиге, но не думаю, что тренерский штаб обращал на это внимание. На каждой тренировке выкладываюсь на максимум, чтобы доказать тренерскому штабу свою конкурентоспособность. Тренеры в команде менялись, поэтому нужно было выгрызать свое место в старте.

Процесс восстановления

- Действительно, после рестарта приходится выкладываться более чем на 100 процентов. Я уже привык к такому сложному графику. Для меня это абсолютно нормально, ведь еще в своих бывших командах играл почти все матчи. Секрета восстановления нет, правильно питаемся, врач команды дает нам витамины, соблюдаем режим. Это обычная процедура для всех клубов Первой лиги. Главное заложить фундамент в функциональной подготовке, чтобы потом выдержать такой сложный график.

Гроза лидеров

- В матче с "Металлистом 1925" забил свой второй мяч за "Минай". В первом круге отличился в воротах "Ингульца" . Так получается, что я забиваю лишь лидерам (улыбается). Хочется еще забить в ближайшем матче в ворота "Руха", тогда бы вообще был бы доволен.

Важная игра

- Для нас игра с "Рухом" - очень важная, ведь нам будет противостоять один из лидеров чемпионата. Это борьба за шесть зачетных пунктов и хочется помочь своей команде победить. Сейчас любая потеря зачетных пунктов может сказаться на итоговом месте в таблице. Всем коллективом прошли такой сложный путь и не хочется в последних турах все потерять. Едем во Львов только за победой. Цель команды — повыситься в классе.

Вера тренеров

- Тренерский штаб верит в нас, и это придает уверенности в собственных силах. Тренеры подчеркивают, чтобы мы не боялись брать инициативу на себя, раскрывали свой потенциал. Очень непросто в психологическом плане выдерживать все давление, но такая вера тренеров и единство коллектива помогает нам достигать результата.

Любимая позиция

- Наиболее комфортно мне играется на позиции левого защитника. Именно в "Минае" понял, что это моя родная позиция. У меня игровая нога — правая, но и левая не для ходьбы. Могу качественно пробить и отдать с обеих ног.

Превосходный микроклимат

- В команде со всеми общаемся. В "Минае" хороший коллектив, замечательный микроклимат. Ранее более тесно общался с Гавриленко, с ним жили на всех выездах. Сейчас на выездных матчах живем с Максимом Жичиковым. Общаемся семьями, жены наши поддерживают дружеские отношения.

Кадровая ситуация