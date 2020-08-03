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В среду в ПФЛ обсудят формат и календарь следующего чемпионата

Первая лига
(3 голосов)

А также определится дата следующей конференции

В среду в ПФЛ обсудят формат и календарь следующего чемпионата
UA-Футбол
Новина українською

Профессиональная футбольная лига планирует провести в среду, 5 августа, заседание Совета лиг. Оно пройдёт в закрытом режиме.

Участники, среди которых будут руководители лиги и представители клубов ПФЛ, должны будут решить ряд вопросов. Прежде всего, станет известна дата старта нового чемпионата, а также в целом когда следующий сезон начнётся. Также участники утвердят дату и место проведения очередной Конференции ПФЛ. Конференция интересна тем, что на ней может быть избран новый президент ПФЛ.

Напомним, что новый сезон в УПЛ должен стартовать 22 августа, а 25 числа на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" и донецкий "Шахтёр" разыграют Суперкубок Украины.

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Комментарии (1)
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Микко82 (Херсон)
03.08.2020 в 16:12
А хто взагалі там буде грати? Які клони колишніх команд Упл. Металіст, Карпати?
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