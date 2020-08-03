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В среду в ПФЛ обсудят формат и календарь следующего чемпионата
А также определится дата следующей конференции
Профессиональная футбольная лига планирует провести в среду, 5 августа, заседание Совета лиг. Оно пройдёт в закрытом режиме.
Участники, среди которых будут руководители лиги и представители клубов ПФЛ, должны будут решить ряд вопросов. Прежде всего, станет известна дата старта нового чемпионата, а также в целом когда следующий сезон начнётся. Также участники утвердят дату и место проведения очередной Конференции ПФЛ. Конференция интересна тем, что на ней может быть избран новый президент ПФЛ.
Напомним, что новый сезон в УПЛ