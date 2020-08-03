В среду в ПФЛ обсудят формат и календарь следующего чемпионата

Профессиональная футбольная лига планирует провести в среду, 5 августа, заседание Совета лиг. Оно пройдёт в закрытом режиме.

Участники, среди которых будут руководители лиги и представители клубов ПФЛ, должны будут решить ряд вопросов. Прежде всего, станет известна дата старта нового чемпионата, а также в целом когда следующий сезон начнётся. Также участники утвердят дату и место проведения очередной Конференции ПФЛ. Конференция интересна тем, что на ней может быть избран новый президент ПФЛ.