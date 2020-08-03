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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Балканы – Оболонь-Бровар: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Столичные - против крестьян из Одесской области

Балканы – Оболонь-Бровар: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

ФК "Оболонь-Бровар", который занимает 7 позицию в турнирной таблице, в случае победы в лучшем случае вплотную приблизится ...хотя бы к "Руху" и "Волыни", которые занимают 4 и 5 позиции соответственно. Шансы на попадание в УПЛ (выходят первые 3 команды) призрачные, но и за них надо побороться.

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А для "Балкан" появилась турнирная мотивация: между командой из села Заря и "Металлургом" по итогам каждого следующего тура сокращается разрыв. А это значит, что запорожцы могут подвинуть зорянцев на предпоследнюю позицию в турнирной таблице, которая будет означать участие в плей-офф с командами Второй лиги. Поэтому и "Балканам" очки в этой встрече тоже очень нужны.

Первая лига, 28 тур

03.08.2020, 17:00

Село Заря, стадион имени Бориса Тропанца, без зрителей

Балканы (Зоря) - Оболонь-Бровар (Киев)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Оболонь-Бровар (Киев) Балканы (Заря)
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