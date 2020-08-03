Рикошеты в пользу обоих. Балканы - Оболонь-Бровар 1:1

Совсем сонное начало матча за жаркой погоды могло разбудить зрителя этого матча разве что выстрелами Алексея Савченко и Александра Гуськова из "Оболони-Бровара". Но в одном случае надежно сыграл кипер Лободров, а в другом Гуськов пробил неточно.

Инициативой ожидаемо владели гости, а среди хозяев, которые действовали на контратаках, выделялся бразилец Луис Фернанду. В одном случае забросил на Фаюка, но удачно на выходе сыграл вратарь Василий Литовченко, в другом уже сам легионер после подачи с углового пробил с 5 метров в перекладину ворот "пивоваров". Те смогли ответить активностью Голикова на правом фланге, однако после его опасной подачи мяч с головы форварда "снял" защитник Николишин.

Второй тайм "Балканы" начали гораздо агресивнее и перестали отдавать инициативу киевлянам. "Пивовары", очевидно, такой смелости не ожидали и пропустили гол, Пархоменко забил со второй попытки: сначала удар в дальний угол взял на себя защитник, но мяч от него отлетел точно в ноги Константину. Со второй попытки и с острого угла он уже вколотил мяч в ворота киевлян.

"Оболонцы" отыгрались довольно быстро: активный Голиков навесил, мяч попал в защитника и свечой завис над воротами, а наиболее проворным был Олег Слободян - рикошет от защитника оставил вне игры вратаря Лободрова и мяч без сопротивления влетел в рамку "Балкан".

К концу матча команда гостей засыпала защитников из клуба села Заря навесами и активностью бразильца Гутти, который очень хотел заработать пенальти. А балканцы много и неточно били по воротам издали, Златов выводил Болокана на свидание с вратарем Литвиненко, но тот непростительно далеко отпустил мяч. А еще в одном случае киперу Литвиненко пришлось спасать после красивого удара под перекладину Пархоменко.

Первая лига, 28 тур

03.08.2020, 17:00

Село Заря, стадион имени Бориса Тропанца, без зрителей

Арбитр в поле - Виктор Копиевский

Балканы (Зоря) - Оболонь-Бровар (Киев) 1:1

Голы: Пархоменко (54) - Слободян (61)

Балканы: Богдан Лободров, Александр Ильницкий, Луис Фернанду (Дмитрий Болокан, 58), Игорь Юречко, Константин Пархоменко, Сергей Платунов (Николай Златов, 82), Андрей Фаюк (Василий Тропанец, 64), Роман Николишин, Виктор Серденюк, Вадим Златов, Владислав Сидоренко (Анатолий Опря, 70)

Оболонь-Бровар: Василий Литвиненко, Юрий Бровченко (Дмитрий Касимов, 90+2), Юрий Мате, Никита Безуглый, Александр Голиков, Ринар Валеев, Алексей Савченко (Егор Прокопенко, 81), Александр Гуськов (Гутти, 58), Олег Слободян (Владислав Ульянченко, 89), Игорь Мединский, Александр Батальский

Предупреждения: Луис Фернандо (33), Серденюк (82), Опря (83) - Савченко (74), Батальский (80)

Видеотрансляция поединка