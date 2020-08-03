Первая лига. Николаев в гостях упускает победу над Агробизнесом

Главный тренер гостей много нервничал и был удален. Но его подопечные доказали, что у них все в порядке с морально-волевыми. Не обошлось и без фарта, который дважды направлял мяч в каркас вместо сетки ворот Амира Агаларова... И все же удержать победу "корабелам" не удалось.

Если прошлый номинально домашний матч "Агробизнес" проводил в Винниках, то в рамках 28-го тура в качестве домашнего поля для него выступил газон хмельницкого стадиона "Подолье".

Оба тренера решили удивить тактическими формациями с тремя центральными защитниками, которые не всегда использовали в предыдущих поединках. Быстрее приспособились к этому гости - Заричнюк навесил справа, а Охрончук опередил все трио центрбеков и ударом головой прошил Мозиля.

Впрочем, долго вести в счете подопечным Ильи Близнюка не удалось - Семенюк поборолся и в падении отправил мяч на Богдана Семенца, удар в касание которого стал результативным. Этот эпизод донельзя накалил обстановку на тренерской скамье "корбелов" и Близнюк получил "горчичник". Правда успокоиться наставнику "Николаева" не удалось и вскоре он был удален.

Гости лучше начали второй тайм, словно пытаясь показать, что жертва главного тренера была не напрасной. Однако опасных эпизодов все же создавать не получалось, причем "Агробизнеса" это также касается. Впрочем, закономерно, что именно "Николаеву" удалось забить второй мяч, причем сделали это "корабелы" усилиями вышедшего на замену Сергея Кравченко. Полузащитник прошел левым флангом и прострелил на дальнюю штангу, которую замкнул Вадим Яворский.

Нельзя сказать, что хозяева не хотели отыграться, "Агробизнес" мог сравнять счет усилиями Курыло, который сотряс штангу мощным ударом из-за пределов штрафной площадки, а спустя несколько секунд уже Петров повторил этот трюк ударом с разворота. Снова каркас выручил "Николаев" от неприятностей! В одной из следующих так, которую Петров не сумел завершить точным ударом, арбитресса зафиксировала офсайд.

И все же "Агробизнес" добился своего, когда уже в компенсированное время Иван Когут использовал ошибку Агаларова и вбил мяч в сетку. По игре ничья, пожалуй, стала закономерным исходом.

Три очка позволили бы "Николаеву" набрать 32 очка и остаться на 11-й позиции. "Агробизнес" же лишился бы в таком случае места в тройке, которое занимал перед этим поединком. Тем не менее, ничья все еще оставляет подопечным Чижевского шансы на место в топ-3 по итогам чемпионата.

Агробизнес - Николаев 2:2 (1:1)

Голы: Семенец (23), Когут И. (90+2) - Охрончук (20), Яворский (68)

Агробизнес (5-2-2-1): Мозиль - Гагун, Курыло, Дидык, Юхимович, Бойчук - Кухарук (Слотюк 86), Думанюк (Груша 64) - Когут Н. (Черненко 73), Семенюк - Семенец (Петров 66).

Николаев (5-2-2-1): Агаларов - Ляшевский, Березянский, Порох, Парцвания, Ульянов - Витенчук, Охрончук (Биневский 84) - Заричнюк (Кравченко 53), Паламар (Росляков 75) - Яворский (Черепущак 83).

Предупреждения: Близнюк (23 гл. тр., 30), Яворский (43)

Удаления: Близнюк (30 гл. тр.), Кравченко (90+4)