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Первая лига. Николаев в гостях упускает победу над Агробизнесом

Первая лига
(1 голосов)

Без Ильи Близнюка на скамейке.

Первая лига. Николаев в гостях упускает победу над Агробизнесом
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер гостей много нервничал и был удален. Но его подопечные доказали, что у них все в порядке с морально-волевыми. Не обошлось и без фарта, который дважды направлял мяч в каркас вместо сетки ворот Амира Агаларова... И все же удержать победу "корабелам" не удалось.

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Если прошлый номинально домашний матч "Агробизнес" проводил в Винниках, то в рамках 28-го тура в качестве домашнего поля для него выступил газон хмельницкого стадиона "Подолье".

Оба тренера решили удивить тактическими формациями с тремя центральными защитниками, которые не всегда использовали в предыдущих поединках. Быстрее приспособились к этому гости - Заричнюк навесил справа, а Охрончук опередил все трио центрбеков и ударом головой прошил Мозиля.

Впрочем, долго вести в счете подопечным Ильи Близнюка не удалось - Семенюк поборолся и в падении отправил мяч на Богдана Семенца, удар в касание которого стал результативным. Этот эпизод донельзя накалил обстановку на тренерской скамье "корбелов" и Близнюк получил "горчичник". Правда успокоиться наставнику "Николаева" не удалось и вскоре он был удален.

Гости лучше начали второй тайм, словно пытаясь показать, что жертва главного тренера была не напрасной. Однако опасных эпизодов все же создавать не получалось, причем "Агробизнеса" это также касается. Впрочем, закономерно, что именно "Николаеву" удалось забить второй мяч, причем сделали это "корабелы" усилиями вышедшего на замену Сергея Кравченко. Полузащитник прошел левым флангом и прострелил на дальнюю штангу, которую замкнул Вадим Яворский.

Нельзя сказать, что хозяева не хотели отыграться, "Агробизнес" мог сравнять счет усилиями Курыло, который сотряс штангу мощным ударом из-за пределов штрафной площадки, а спустя несколько секунд уже Петров повторил этот трюк ударом с разворота. Снова каркас выручил "Николаев" от неприятностей! В одной из следующих так, которую Петров не сумел завершить точным ударом, арбитресса зафиксировала офсайд.

И все же "Агробизнес" добился своего, когда уже в компенсированное время Иван Когут использовал ошибку Агаларова и вбил мяч в сетку. По игре ничья, пожалуй, стала закономерным исходом.

Три очка позволили бы "Николаеву" набрать 32 очка и остаться на 11-й позиции. "Агробизнес" же лишился бы в таком случае места в тройке, которое занимал перед этим поединком. Тем не менее, ничья все еще оставляет подопечным Чижевского шансы на место в топ-3 по итогам чемпионата.

Агробизнес - Николаев 2:2 (1:1)
Голы: Семенец (23), Когут И. (90+2) - Охрончук (20), Яворский (68)
Агробизнес (5-2-2-1): Мозиль - Гагун, Курыло, Дидык, Юхимович, Бойчук - Кухарук (Слотюк 86), Думанюк (Груша 64) - Когут Н. (Черненко 73), Семенюк - Семенец (Петров 66).
Николаев (5-2-2-1): Агаларов - Ляшевский, Березянский, Порох, Парцвания, Ульянов - Витенчук, Охрончук (Биневский 84) - Заричнюк (Кравченко 53), Паламар (Росляков 75) - Яворский (Черепущак 83).
Предупреждения: Близнюк (23 гл. тр., 30), Яворский (43)
Удаления: Близнюк (30 гл. тр.), Кравченко (90+4)

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В статье: Первая лига МФК Николаев Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (6)
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Сумчанин (Сумы)
03.08.2020 в 21:21
Вадик Яворский молодчага раззабивался в последних играх! Когда играл в Сумах до последнего бился на поле в отличии от других игроков. Дальнейшей удачи в карьере!
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0
0
digitex (Николаев)
03.08.2020 в 20:49
Судьи ба*ы пожалуйста судите женский футбол не лезьте в мужской. Не дано вам. Получил игрок повреждение, приостановите игру, добавьте ровно столько же сколько оказывали мед.помощь, все! Почему команда из-за Вас должна играть в меньшинстве, почему игрок должен терпеть боль из-за того что у вас мозгов нет.
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0
-2
Technical
03.08.2020 в 20:50
Той гравець, схоже, просто тягнув час. Контакту майже не було, хіба судорога. Але я згоден з Вами, що правильніше було би призупинити гру і потім додати пару хвилин. Якби там не було, нічия по грі.
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+2
0
digitex (Николаев)
03.08.2020 в 21:32
Согласен, обе команды заслужили как минимум на ничью. Считаю что в том эпизоде нарушения не было, но возможно игрок потянул мышцу, ему нужна была помощь. Дайте оказать помощь и добавьте это время до игры. Зачем создавать подобные конфликтные моменты, при которых игроки команды понимая, что арбитр время не останавливает, умышленно могут нарушить правила, чтобы остановить игру и партнеру оказали помощь и за это ещё может получить жёлтую. Сколько таких случаев было и в подобных правокациях виноваты судьи.
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lui87ivanov (Запорожье)
03.08.2020 в 20:04
Всё пиз..ц! Угробил Чижевский Агробизнес.
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Technical
03.08.2020 в 20:30
? Ви так вважаєте? Гра змінилась трохи звісно, але щоб "угробив"... Не знаю.
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