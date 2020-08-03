Первая лига. Минай теряет лидерство в результате поражения от Руха

Важнейший матч проиграли подопечные Василия Кобина во Львове. Теперь им предстоит ехать в Краматорск и принимать дома "Волынь" с настроем на минимум четыре очка в этих поединках. "Рух" же показал отличный настрой и закономерно заработал очередные три очка.

Главной интригой стартовых составов в центральном матче тура было сыграет ли Богдан Оринчак в основе. Напомним, 77-й номер "Миная", который здорово влился в состав закарпатского коллектива, был арендован зимой именно у "Руха".

С первых минут оринчак остался на скамейке, зато в основе вышел Михаил Кополовец. Опытный играющий спортивный директор закрыл позицию левого защитника, а справа, где Василий Кобин потерял Максима Жичикова, играл лучший футболист июля в Первой лиге Петр Стасюк.

У "Руха" состав ничем особым не удивил, разве что можно было предположить в старте Эрнеста, но Иван Федик все же решил вернуться к центрфоварду, которому доверял сразу после сборов, Даниилу Кондракову.

Цена ошибки в этом матче была заметна с первых же минут, команды действовали очень аккуратно и пытались лишний раз не рисковать. С мячом чаще находился "Рух", "Минай" же прогнозируемо занял выжидательную позицию в низком оборонительном блоке. В дебюте Поповича потревожил Калюжный прострелом справа, Белый несильным ударом со штрафного, а также Кондраков, выход которого один на один голкипер вынужден был прервать "по-Нойеровски". Получилось, хоть мяч и явно сошел с ноги у вратаря "Миная". А вот у Олега Синицы получилось полноценно выйти на свидание с Андреем Поповичем, но ударил хавбек львовян намного выше ворот из убойной позиции.

Справедливым счетом первого тайма все же был 1:0 в пользу "Руха". Например, Юрий Копына вполне мог открывать его после навеса со штрафного справа и пробил головой над вратарем, опередив Поповича на втором этаже. Но мяч прошел и над перекладиной. Однако сделал это защитник львовской команды уже при следующей подаче со стандарта. Русин исполнил угловой с левого фланга, Копына пробил в Маткобожика, от которого мяч снова отлетел к Юрию. Со второй попытки уже никто не смог помешать игроку "Руха" вывести свою команду вперед. Стоит отметить также и то, как подопечные Федика заработали этот самый угловой, когда Поповичу лишь в героическом прыжке удалось с линии выбить мяч после рикошета от удара Кондракова.

В первой половине второго тайма хозяева и дальше контролировали ход событий, надежно "перекусывая" соперника в центре поля. Кобин это понимал, но вместо напрашивающейся замены Оринчака выпустил Шпака, а середину поля укрепил Голодюком и Карнозой. Но закарпатцы и дальше с огромным трудом переходили центр поля, в основном защищаясь. "Рух" же терял момент за моментом, явно прощая соперника, что оставляло живой интригу в матче.

Оринчак так и остался сидеть на скамейке, а последней заменой Кобина стал выход Рустама Ахмедзаде. Но моментов и дальше не было у ворот Мысака, правда они легко создавались у владений Поповича. Например, могли забивать Климчук и Эрнест, но первый пробил выше, а удар второго оказался не самой тяжелой задачей для вратаря.

У "Руха" впереди выезд в Петрово в следующем туре и домашний матч с "Авангардом" в последний игровой день. Перед краматорчанами, правда, еще предстоит сыграть перенесенный поединок с "Металлургом". Терять очки львовянам, как и раньше, нельзя...

Рух- Минай 1:0 (1:0)

Гол: Копына (45)

Рух (4-2-3-1): Мысак - Копына, Дуць, Белый, Сакив - Мартынюк, Калюжный (Коробенко 86) - Климчук (Беленький (90+2), Русин, Синица (Мисик 77) - Кондраков (Эрнест 70).

Минай (4-2-3-1): Попович - Кополовец (Допилка 46), Маткобожик, Никитюк, Стасюк - Вагин (Голодюк 65), Ткачук - Глагола (Карноза 58), Нуриев, Пыняшко (Ахмедзаде 78) - Кныш (Шпак 64).

Предупреждения: Кондраков (34), Эрнест (74), Мартынюк (87), Мысык (90), Мысак (90+2) - Кополовец (36)

