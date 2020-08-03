Первая лига. Волынь бьет аутсайдера. Ожидаемо

"Волынь" немного притормозила на пути к УПЛ, позорно уступив "Агробизнесу" формально на его поле. Но лучане не потеряли шансов на глобальный успех, потому что календарь оставил для команды Тлумака простые противостояния на финишной прямой. Вот как сегодня – пока конкуренты решали вопросы между собой, "Волынь" экзаменовала "Черкащину".

Понятно, что фаворит владел инициативой и диктовал события на поле. Моменты Конкольняка, Кожанова и Сада не дали усомниться - "Волынь" будет играть без пощады. И первый гол пришел уже в середине первого тайма - после подачи углового Кулиш завладел мячом на левом краю штрафной площади, отпасовал на Волошиновича, а тот хорошо пробил на исполнение.

Второй гол пришел в конце тайма, когда Климец замкнул дальнюю штангу после удара / передачи Кожанова. Интересно, что между двумя голевыми эпизодами уместилось попадание в перекладину в исполнении Волошиновича. Целиком и полностью "Волынь" контролировала ход событий.

Второй тайм выдался веселым, потому что на атаки "Волыни" "Черкащина" отвечала своими выпадами. В частности, чего стоит хотя бы классный удар Ростислава Захаревича. Но это был эпизод, который утонул в водовороте луцкого доминирования: моменты для того, чтобы установить разгром, были у Кулиша, Кожанова, Михалика, Кобзаря. Кизилатеш даже забил, но из офсайда.

Прогнозируемый результат. С "Волынью" надо считаться в борьбе за повышение в классе.

Счастливое. "Арсенал-Арена"

Арбитр в поле – Игорь Пасхал

"Черкащина" – "Волынь" 0:2

Голы: Ростислав Волошинович 23, Александр Климец 42

"Черкащина": Денис Старченко, Андрей Нестеренко, Олег Дмитренко, Вячеслав Лухтанов, Сулейман Дионг (Ярослав Олейник 83), Артем Цурупин, Евгений Морозенко (Антон Долгий 60), Виктор Геогиев, Игорь Нечай (Ярослав Захаревич 46), Юрий Малей (Тимур Пограничный 66), Максим Тищенко (Артем Тищенко 69)

"Волынь": Владислав Леванидов, Александр Мартинюк, Сергей Симинин, Виталий Приндета, Ярослав Конкольняк (Иван Цюпа 50), Амбросий Чачуа, Валерий Сад (Тарас Михалик 64), Ростислав Волошинович (Джемаль Кизилатеш 73), Денис Кожанов, Олександр Климец (Денис Норенков 80), Станислав Кулиш (Богдан Кобзарь 86)

Предупреждения: Вячеслав Лухтонов 25, Артем Цурупин 53, Ярослав Захаревич 58, Артем Тищенко 84 – Виталий Приндета 29

Удаление: Тимур Погарничный 90