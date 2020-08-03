Первая лига. Аванград не создал проблем Горняк-Спорту

В матче 28-го тура Первой лиги "Горняк-Спорт" на своем поле разобрался с "Авангардом", который в гостям демонстрирует не такую ​​уверенную игру, как дома. Плавнянцы отличались аккуратно в конце таймов - это чтобы наверняка, чтобы соперник не мог отыграться априори.

Авторы мячей - Виктор Хомченко и Алексей Збунь. Этой победой "Горняк-Спорт" порадовал своих болельщиков, которые были разочарованы после прошлого тура и неудачного выезда в Минай. Неудачного и скандального. Тогда, напомним, был отменен чистый, как отметили эксперты, гол Алексея Бойко.

Интересно, что в следующем туре именно "Авангард" будет принимать "Минай". Для закарпатцев это будет ключевой матч.

Первая лига. 28-й тур

"Горняк-Спорт" - "Авангард" 2:0

Голы: Виктор Хомченко 43, Алексей Збунь 90+4