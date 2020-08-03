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Лишь теоретические шансы Харькова на УПЛ. Металлист 1925 - Черноморец 0:0
Насыщенные нули
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Первая лига, 28 тур
03.08.2020 19:00
Город Харьков, ОСК "Металлист", без зрителей
Арбитр в поле - Виталий Романов
Металлист 1925 (Харьков) - Черноморец (Одесса) 0:0
Металлист 1925: Денис Сидоренко, Александр Осман, Михаил Шершень, Максим Цвиренко, Сергей Ченбай, Виталий Кольцов, Максим Банасевич (Аних Чидера, 65), Антон Савин, Дерек, Ярослав Ямполь, Максим Ермоленко (Ярослав Дехтяренко, 73)
Черноморец: Даниил Варакута, Станислав Микицей, Виктор Лиховидько, Никита Титаевский (Вячеслав Велев, 67), Евгений Зубейко, Владислав Хамелюк (Максим Брагару, 46), Владислав Клименко, Артур Авагимян, Роман Яловенко (Константин Граматик, 62), Игорь Сикорский (Андрей Штогрин, 61)
Предупреждения: Цвиренко (37), Дерек (45), Савин (60), Аних Чидера (74) - Клименко (33), Зубейко (70), Остапенко (82), Авагимян (90+1)