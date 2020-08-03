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Наставник Черноморца считает, что клубу необходимо усиление

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(1 голосов)

А также, Сергею не хватало болельщиков

Наставник Черноморца считает, что клубу необходимо усиление
UA-Футбол
Новина українською

Наставник одесского "Черноморца" Сергей Ковалец подвел итоги поединка его команды против "Металлиста 1925".

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"Очень хороший стадион и атмосфера, однако не хватало болельщиков. Мы понимаем, что хотели показать хорошую игру, футболисты очень старались. Ничейный результат, скорее всего, по игре.

Требуется усиление. Мы понимаем, что необходимо забивать. Сегодня было много моментов, однако, к сожалению, мы какую игру не можем забить. Однако для тренерского штаба очень важно, что футболисты играют с большим желанием. Если есть желание - будет рост и перспектива", - заявил тренер в эфире телеканалов "Футбол 1/2/3".

Отметим, что Ковалец работает с клубом с мая месяца. Сейчас "моряки" идут на десятом месте.

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В статье: Сергей Ковалец Черноморец (Одесса)
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Источник:
"Футбол 1/2/3"
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.08.2020 в 23:58
Ковалец почему не играет играющий тренер Антонов это тоже усиление --да надо усиление а где Слинкин не кому ударить штрафной удар --молодцы стараються ребята
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