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Победа Руха и возвращение Ингульца на первое место - Украина футбольная

Первая лига
(1 голосов)

Уже сегодня вечером

Победа Руха и возвращение Ингульца на первое место - Украина футбольная
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" сегодня, 4 августа, на телеканале XSPORT с 19:20 расскажет о 28 туре Первой лиги и новации от ПФЛ на чемпионат 2020/2021.

Экспертом в программе выступит Иван Кривошеенко.

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В выпуске:

  • "Ингулец" возвращается на первую строчку;
  • Центральная игра во Львове - "Рух" выиграет главный матч;
  • "Металлист 1925" и "Оболонь-Бровар" переносят задачи на новый сезон;
  • ПФЛ усиливает визуальную коммуникацию.
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В статье: Первая лига Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
04.08.2020 в 10:20
А кто мне ответит: А где они будут проводить" домашние" матчи ? Неужели все в Киеве на Арсенале?
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artas@ (Львів)
04.08.2020 в 11:10
якщо інгулець, то вони ж стадіон добудовують новий
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Hanter44 (Baburka)
04.08.2020 в 11:21
Ключевое слово:"добудовують"
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