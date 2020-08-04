Первая лига
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Победа Руха и возвращение Ингульца на первое место - Украина футбольная
Уже сегодня вечером
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" сегодня, 4 августа, на телеканале XSPORT с 19:20 расскажет о 28 туре Первой лиги и новации от ПФЛ на чемпионат 2020/2021.
Экспертом в программе выступит Иван Кривошеенко.
В выпуске:
- "Ингулец" возвращается на первую строчку;
- Центральная игра во Львове - "Рух" выиграет главный матч;
- "Металлист 1925" и "Оболонь-Бровар" переносят задачи на новый сезон;
- ПФЛ усиливает визуальную коммуникацию.
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Источник:ПФЛ
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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
04.08.2020 в 10:20
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artas@ (Львів)
04.08.2020 в 11:10
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Hanter44 (Baburka)
04.08.2020 в 11:21
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