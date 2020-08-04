Игрок Руха: Едем к Ингульцу по 3 очка

Иван Калюжный, центральный атакующий полузащитник львовского " Руха ", прокомментировал ход матча 28 тура Первой лиги с "Минаем" (1:0) и анонсировал поединок предпоследнего тура с "Ингульцом".

В игре с закарпатской командой, отмечает Калюжный, "желто-черные" превосходили соперника, особенно это было заметно в первом тайме.

Во втором уже давил счет, чтобы не упустить победу. Стали хуже играть, чем в первом. Но выдержали и выиграли эту игру. Нам нельзя было проигрывать, потому что осталось 2-3 матча, терять очки нельзя.

Сами залезли в яму и постепенно вылезаем из нее. Следующий матч с "Ингульцом"? Я думаю, что эти 3 очка будут очень важны - едем в "Ингулец" за ними.