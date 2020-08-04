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Игрок Руха: Едем к Ингульцу по 3 очка

Первая лига
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После победы над "Минаем"

Игрок Руха: Едем к Ингульцу по 3 очка
Новина українською

Иван Калюжный, центральный атакующий полузащитник львовского "Руха", прокомментировал ход матча 28 тура Первой лиги с "Минаем" (1:0) и анонсировал поединок предпоследнего тура с "Ингульцом".

В игре с закарпатской командой, отмечает Калюжный, "желто-черные" превосходили соперника, особенно это было заметно в первом тайме.

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Во втором уже давил счет, чтобы не упустить победу. Стали хуже играть, чем в первом. Но выдержали и выиграли эту игру. Нам нельзя было проигрывать, потому что осталось 2-3 матча, терять очки нельзя.

Сами залезли в яму и постепенно вылезаем из нее. Следующий матч с "Ингульцом"? Я думаю, что эти 3 очка будут очень важны - едем в "Ингулец" за ними.

Матч "Ингулец" - "Рух" состоится 7 августа, начало в 17:30.

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В статье: Первая лига Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Иван Калюжный
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Источник:
Рух

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