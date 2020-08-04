Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Руха: Едем к Ингульцу по 3 очка
После победы над "Минаем"
Иван Калюжный, центральный атакующий полузащитник львовского "
В игре с закарпатской командой, отмечает Калюжный, "желто-черные" превосходили соперника, особенно это было заметно в первом тайме.
Во втором уже давил счет, чтобы не упустить победу. Стали хуже играть, чем в первом. Но выдержали и выиграли эту игру. Нам нельзя было проигрывать, потому что осталось 2-3 матча, терять очки нельзя.
Сами залезли в яму и постепенно вылезаем из нее. Следующий матч с "Ингульцом"? Я думаю, что эти 3 очка будут очень важны - едем в "Ингулец" за ними.
Матч "Ингулец" - "Рух" состоится 7 августа, начало в 17:30.