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Горняк-Спорт - Авангард 2:0. Обзор матча, видео голов

Первая лига
(1 голосов)

Два гола в концовках таймов

Горняк-Спорт - Авангард 2:0. Обзор матча, видео голов
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"Авангард" еще накануне гарантировал себе сохранение 8 позиции по итогам чемпионата Первой лиги. Ведь у команды 45 очков, а у "Горняк-Спорта", который занимает 9 позицию, за 2 тура до завершения соревнований - 39 пунктов.

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Впереди у краматорской команды матчи с "Минаем" и "Рухом". А плавнянцы встретятся с "Волынью" и "Прикарпатьем".

Первая лига. 28-й тур

Горняк-Спорт - Авангард 2:0

Голы: Виктор Хомченко 43, Алексей Збунь 90 + 4

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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