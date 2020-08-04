Первая лига
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Горняк-Спорт - Авангард 2:0. Обзор матча, видео голов
Два гола в концовках таймов
"Авангард" еще накануне гарантировал себе сохранение 8 позиции по итогам чемпионата Первой лиги. Ведь у команды 45 очков, а у "Горняк-Спорта", который занимает 9 позицию, за 2 тура до завершения соревнований - 39 пунктов.
Впереди у краматорской команды матчи с "Минаем" и "Рухом". А плавнянцы встретятся с "Волынью" и "Прикарпатьем".
Первая лига. 28-й тур
Горняк-Спорт - Авангард 2:0
Голы: Виктор Хомченко 43, Алексей Збунь 90 + 4
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