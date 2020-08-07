В Петрово летят искры, Минай и Волынь не имеют права на ошибку, Металлург все еще в игре - анонс предпоследнего тура Первой лиги

Еще очень много вопросов не решены во втором по силе дивизионе страны и даже "Оболонь Бровар" с "Металлистом 1925" де-юре не лишились шансов на повышение в классе.

Лишь с "Черкащиной" и ее последним местом все уже однозначно. В борьбе за то, чтобы избежать 15-й позиции, ситуация не менее острая, чем в сражении за путевки в Премьер-лигу. Спокойной жизни себе не обеспечил пока что даже "Кремень", идущий на двенадцатом месте...

Центральный матч тура и борьба за УПЛ

Перед двумя последними турами наиболее оптимистичное положение у "Ингульца", который имеет 58 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя "Минай". У трех конкурентов закарпатцев и петровцев по 54 балла, но "Рух" имеет преимущество перед "Волынью" и "Агробизнесом" за счет матча с "Металлургом" дома в запасе.

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Ключевыми поединками в борьбе за повышение в классе станут "Ингулец" - "Рух" в 29-м туре и "Минай" - "Волынь" в 30-м. Напомним также, что "Агробизнес" не проходил аттестацию, так что даже заняв место в тройке, волочиский клуб уступит путевку в элиту следующему коллективу в таблице.

"Ингулец" - "Рух". Победа в этом матче гарантирует "Ингульцу" выход в Премьер-лигу, так что можно не сомневаться в максимальном настрое подопечных Лавриненко. Большая часть основы отдыхала в игре с "Кремнем" (3:0), тогда как "Рух" в тот же день тяжело, хоть и успешно, рубился с "Минаем" (1:0). Ника Ситчинава все еще не может играть, но учитывая, что у петровцев засверкала новая танзанийская "звездочка" нападения в лице Оскара Мкомолы, посыпать голову пеплом рано. Львовяне смогут выпустить оптимальный состав, к тому же они очень качественно отыграли именно в нападении против закарпатцев по части создания моментов. Ожидаю минимум по голу в обе стороны, а дальше уж как повезет. Напомню только, что в первом круге судьбу в целом скупого на моменты поединка между этими соперниками решил гол Юрия Климчука на последних минутах.

"Авангард" - "Минай". Дабы избежать головной боли, "Минаю", конечно, желательно победить в Краматорске и спокойно готовиться к "Волыни". Соперник уже не имеет какой-либо турнирной мотивации, что показывают и результаты последних игр (поражения от "Металлурга" (1:3) и "Горняка-Спорта" (0:2), тяжеленная домашняя победа над "Черкащиной" со счетом 2:1). У команд отсутствуют из-за дисквалификаций левые защитники Максим Воробей и Михаил Кополовец. Но все же в этот раз ожидаю выхода Богдана Оринчака с первых минут, что и позволит закарпатцам действовать более акцентированно у чужих ворот.

"Волынь" - "Горняк-Спорт". Горишнеплавненцы также далеки от идеала, проиграв три гостевых матча кряду. Еще одной проблемой коллектива Игоря Жабченко может стать жесткий календарь, за 14 дней это уже будет их пятый матч и при этом четвертый выездной. "Волынь" не имеет права терять очки, при том, что ей еще ехать на Закарпатье, где тоже будет весьма нелегко против прямого конкурента. Даже ничья с "Горняком-Спортом" оставит лучанам лишь математические шансы на повышение в классе.

(Автор раздела Артур Кисляченко)

Борьба за выживание

"Прикарпатье" - "Черкащина". Гости игры, чтобы лишний раз не забивать себе мозг турнирной таблицей и раскладами перед последними турами, заранее забронировали за собой последнее место. Заслуженная ли такая позиция, если брать сезон в целом? Семь набранных очков в 28 матча говорят громче любых других статистических показателей. По сути, футболистам "Черкащины" теперь осталось сражаться только за честь эмблемы и готовиться к стыкам.

А вот ситуация "Прикарпатья" совсем иная. Глубокий кризис и уничижительная серия поражений - вряд ли именно такое ожидали увидеть болельщики коллектива из Ивано-Франковска. Сейчас они опережают "Металлург" лишь на три очка, который к тому же имеет игру в запасе. "Отступать нам некуда" - такой фразой должен начать свою речь перед будущей игрой тренер "Прикарпатья". Когда, если не сейчас?

"Николаев" - "Металлург". Если кто-то из ваших знакомых жалуется на жизнь или на тяжелый рабочий график, посоветуйте им посмотреть календарь игр запорожского "Металлурга". Они умудрились сыграть три тура за шесть дней. Так мало того сыграть, они умудрились две игры выиграть. Команда Година отчаянно борется за сохранения места в ПФЛ, но впереди у них простых соперников нет. Сначала набравший неплохой ход "Николаев", потом мотивированый "Рух" и амбициозный "Черноморец" Ковальца. Нужно чудо, ну или хотя бы серьезная помощь фортуны.

"Кремень" - "Балканы". А вот здесь будет битва. Бой, не на жизнь, а насмерть. Что "Кремень", что "Балканы" уже мысленно списали "Металлург" и немного расслабились. Но сейчас коллектив из одесской области уступает запорожцам по набранным очкам и о важности победы говорить не приходится. А за ценой уж они не постоят.

У "Кремня" позиции немного лучше, но дома они всегда заряжены на победу. Возможно именно фактор своего стадиона в Кременчуге (откуда все фавориты с трудом уносят ноги) и сыграет ключевой фактор противостояния. Рискнем предположить, что "Кремень", как минимум, не проиграет.

(Автор раздела Георгий Грошев)

Матчи середняков

"Черноморец" - "Агробизнес". Можно поаплодировать прежде всего команде из города Волочиск, которая под руководством Александра Чижевского не устает демонстрировать характер. Даже несмотря на скандалы с Собуцким. Не борются за выход в УПЛ? Ничего, а медали Первой лиги - разве не мотивация? "Черноморец" боролся скорее авансом, с мыслью о следующем чемпионате. А сегодня они сыграют между собой, 10-я и 3-я команды в турнирной таблице, лидеры Первой лиги будущего сезона. В отличие от "Металлиста 1925" и "Оболонь-Бровар", моряки и волочисские прекратили борьбу за УПЛ раньше. И научились играть раскованно. Осталось перенести это умение на следующий сезон, а в этом матче - дать бой. В матче мы не увидим защитника "Черноморца" Олега Остапенко - он пропускает игру из-за дисквалификации.

"Оболонь Бровар" - "Металлист 1925". Когда за спиной остается суета, недосказанное, недоделанное, и тебя каждой клеткой пробирают мысли об этом, просто надо выплеснуть эмоции. Люди в таких случаях прибегают к очень разнообразным, часто нехарактерным для себя поступкам. Футболисты же имеют хорошую возможность выплеснуть эмоции В ИГРЕ! Впереди же предпоследний тур Первой лиги с таким же оппонентом, как и ты! Кому-то часто меняли тренеров, у кого-то "перегорели" лидеры. Но все уже позади. Остались мастерство и игра. Поэтому сегодня будет веселый футбол, не "до первого забитого", а до последнего гола на последней секунде - то, что будет держать во внимании зрителя лучше Хичкока или Тарантино. Потери понесли "желто-синие": из-за дисквалификации им не помогут бразильский "джокер" Лукас Вентура, надежда атаки - Дерек и лучший игрок предыдущего матча Антон Савин. А в "зелено-белых" пивоваров не сыграет лучший форвард Батальский. (Автор раздела Тарас Вархоляк)