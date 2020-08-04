"Не произошло никакой трагедии". Кобин прокомментировал поражение Миная в игре против Руха

Главный тренер ФК "Минай" Василий Кобин прокомментировал поражение команды от львовского "Руха".

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"Тяжелый матч, сложный для двух команд. Мы в первом тайме ничего не показали в атаке. В принципе, во втором тоже. Не удавалась нам эта игра. Ребята где-то переживали за результат и эта нервозность сказалась. У нас не получался контроль мяча, мы не играли в свою игру. Но ничего страшного. Руки не будем опускать. Будем двигаться дальше. Второй тайм был лучше, был больше за нами, но кроме стандартов мы ничего не создали, потому что "Рух" грамотно защищался, перекрывал все наши зоны. И они ничего не дали создать в атаке.

Не вижу в этом поражении никакой трагедии. Просто могли в этом матче решить свои турнирные вопросы. Но сейчас команды, которые наверху турнирной таблицы, имеют шансы 50 на 50. Думаю, все будет решаться в следующих двух турах", - цитирует Кобина официальном сайте его команды.

Сейчас "Минай" идет на втором месте. Впереди их ждут матчи против "Авангарда" и "Волыни".