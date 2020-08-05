Судейские назначения на матчи предпоследнего тура Первой лиги

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил официальных лиц на матчи 29-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги сезона-2019/2020.

Все матчи состоятся в пятницу, 7 августа, и все в одно и то же время - 17:30.