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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судейские назначения на матчи предпоследнего тура Первой лиги

Первая лига
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Все состоятся одновременно

Судейские назначения на матчи предпоследнего тура Первой лиги
Новина українською

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил официальных лиц на матчи 29-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги сезона-2019/2020.

Все матчи состоятся в пятницу, 7 августа, и все в одно и то же время - 17:30.

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  • Ингулец - Рух Арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков), Арбитр ВАР - Романов Виталий (Днепр)
  • Авангард - Минай. Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон)
  • Волынь - Горняк-Спорт. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье)
  • Прикарпатье - Черкащина. Арбитр - Владимир Новохатний (Киев)
  • Николаев - Металлург. Николаев. Арбитр - Денис Шурман (Киевская обл.)
  • Черноморец - Агробизнес. Арбитр - Сергей Бойко (Киевская обл.)
  • Оболонь-Бровар - Металлист 1925. Арбитр - Александр Дердо (Черноморск)
  • Кремень - Балканы. Арбитр - Ярослав Козык (Мукачево)
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В статье: Виталий Романов Первая лига Ярослав Козык Екатерина Монзуль Максим Козыряцкий УАФ Комитет арбитров УАФ
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УАФ

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