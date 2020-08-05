Первая лига
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Судейские назначения на матчи предпоследнего тура Первой лиги
Все состоятся одновременно
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил официальных лиц на матчи 29-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги сезона-2019/2020.
Все матчи состоятся в пятницу, 7 августа, и все в одно и то же время - 17:30.
- Ингулец - Рух Арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков), Арбитр ВАР - Романов Виталий (Днепр)
- Авангард - Минай. Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон)
- Волынь - Горняк-Спорт. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье)
- Прикарпатье - Черкащина. Арбитр - Владимир Новохатний (Киев)
- Николаев - Металлург. Николаев. Арбитр - Денис Шурман (Киевская обл.)
- Черноморец - Агробизнес. Арбитр - Сергей Бойко (Киевская обл.)
- Оболонь-Бровар - Металлист 1925. Арбитр - Александр Дердо (Черноморск)
- Кремень - Балканы. Арбитр - Ярослав Козык (Мукачево)
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Источник:УАФ
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