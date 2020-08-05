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На заседании Совета лиг ПФЛ клубы приняли решение об отставке президента Макарова

Первая лига
(3 голосов)

Он в знак протеста покинул заседание

На заседании Совета лиг ПФЛ клубы приняли решение об отставке президента Макарова
Новина українською

На заседании Совета Лиг ПФЛ повесткой дня сначала было предусмотрено определить дату, место проведения и повестку дня XXVИИ очередного Конгресса ПФЛ.

Участники планировали обсудить проект плана-календаря Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ПФЛ в следующем сезоне (2020/21 гг), проект Регламента соревнований, формат на новый сезон.

Но по итогам заседания президенту ПФЛ Сергей Макарову, который возглавляет лигу с 2014 года, выразили недоверие.

Макаров в знак протеста покинул заседание. Представители клубов продолжают работу. Исполняющим обязанности руководителя Лиги профессионального футбола в Украине стал председатель любительской ассоциации футбола Украины Александр Каденко.

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Александр Каденко Сергей Макаров Совет лиг
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Источник:
footballhub

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