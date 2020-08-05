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На заседании Совета лиг ПФЛ клубы приняли решение об отставке президента Макарова
Он в знак протеста покинул заседание
На заседании Совета Лиг ПФЛ повесткой дня сначала было предусмотрено определить дату, место проведения и повестку дня XXVИИ очередного Конгресса ПФЛ.
Участники планировали обсудить проект плана-календаря Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ПФЛ в следующем сезоне (2020/21 гг), проект Регламента соревнований, формат на новый сезон.
Но по итогам заседания президенту ПФЛ Сергей Макарову, который возглавляет лигу с 2014 года, выразили недоверие.
Макаров в знак протеста покинул заседание. Представители клубов продолжают работу. Исполняющим обязанности руководителя Лиги профессионального футбола в Украине стал председатель любительской ассоциации футбола Украины Александр Каденко.