На заседании Совета лиг ПФЛ клубы приняли решение об отставке президента Макарова

На заседании Совета Лиг ПФЛ повесткой дня сначала было предусмотрено определить дату, место проведения и повестку дня XXVИИ очередного Конгресса ПФЛ.

Участники планировали обсудить проект плана-календаря Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ПФЛ в следующем сезоне (2020/21 гг), проект Регламента соревнований, формат на новый сезон.

Но по итогам заседания президенту ПФЛ Сергей Макарову, который возглавляет лигу с 2014 года, выразили недоверие.

Макаров в знак протеста покинул заседание. Представители клубов продолжают работу. Исполняющим обязанности руководителя Лиги профессионального футбола в Украине стал председатель любительской ассоциации футбола Украины Александр Каденко.