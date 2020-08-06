Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренером тура Первой лиги стал коуч команды, идущей на предпоследнем месте
Но с каждым матчем уменьшает отставание
Исполняющий обязанности главного тренера МФК "
Его запорожский "Металлург" обыграл "Прикарпатье" 1:0.
Запорожский клуб идет на
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Источник:ВУОТФ
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