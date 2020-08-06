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Тренером тура Первой лиги стал коуч команды, идущей на предпоследнем месте

Первая лига
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Но с каждым матчем уменьшает отставание

Тренером тура Первой лиги стал коуч команды, идущей на предпоследнем месте
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Исполняющий обязанности главного тренера МФК "Металлург" Алексей Годин признан лучшим наставником в 28-м туре Первой лиги по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Его запорожский "Металлург" обыграл "Прикарпатье" 1:0.

Читайте такжеЗапорожцы Година сбрасывают оковы аутсайдера. Металлург - Прикарпатье 1:0

Запорожский клуб идет на предпоследнем 15-м месте в таблице Первой лиги. Однако за последнее время получил важные победы еще и над "Авангардом" и "Горняк-Спортом".

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В статье: Алексей Годин Металлург (Запорожье) ГФК Металлург (Запорожье) ГФК Металлург
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Источник:
ВУОТФ

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