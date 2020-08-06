Тренером тура Первой лиги стал коуч команды, идущей на предпоследнем месте

Исполняющий обязанности главного тренера МФК " Металлург " Алексей Годин признан лучшим наставником в 28-м туре Первой лиги по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Его запорожский "Металлург" обыграл "Прикарпатье" 1:0.