Президент ПФЛ Сергей Макаров с сегодняшнего дня - в отставке

Президент ПФЛ Сергей Макаров подал в отставку со своего поста, с должностей ушли все топ-менеджеры - спортивный директор Евгений Мороз, маркетинг-директор Светлана Рыбакова, финансовый директор Игорь Хмарский и юридический директор Тарас Самборский, сообщает Трибуна.

Накануне на заседании Совета лиг большинство клубов проголосовали за увольнение Макарова. Тогда он покинул заседание, а ПФЛ объявила, что решение Совета лиг является недействительным. Однако Сергей Макаров после этого сам уволился с поста президента организации.

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После того, что произошло, после того, что я увидел на Совете лиг, я принял решение об отставке. Наши разумные аргументы на этих всех товарищей не повлияли. Все были настроены на то, чтобы выразить мне недоверие и устранить прямо сейчас. Без заслушивания моего отчета, без озвучивания причин, без анализа и оценок. Просто устранить. Претендент на мое место Александр Каденко сидел и ждал в холле, то есть все было срежиссировано. Я закрыл заседание, дальше все происходило без меня. Каденко назначен и.о. Нет проблем. Удачи всем клубам! Я иду с высоко поднятой головой. Мы работали честно, чисто и прозрачно. Пытались обеспечить всем клубам равные условия и развивать соревнования. Первая лига в этом сезоне - лучшая минимум за последние 10 лет. Я вижу, что мое дальнейшее пребывание начинает вредить клубам. На клубы оказывают давление, из-за меня страдают. Я этого не хочу. Желаю всем успехов. Благодарен клубам, которые не поддались на давление, а до конца оставались на своей позиции. Пока все. Возможно, позже расскажу подробнее.

Среди тех, кто наиболее активно выступал за его отставку Сергей Макаров выделил "Рух", "Верес", "Горняк-Спорт" и "Оболонь Бровар".

Много было людей. Ни один из них не выступил в мою поддержку. Все говорили, что я не такой, что я плохой. Я понял, что поддержки у меня нет. Не собираюсь держаться за кресло, а спокойно иду, чтобы никому не мешать. Пусть делают свои дела и решают сами.

Макаров отмечает, что он закрыл заседание Рады лег и покинул зал, а все, что происходило дальше, происходило без него и с нарушением устава ПФЛ. А значит принятые решения нелегитимны.

Но у меня нет большого желания это доказывать. Не хочу грязных обсуждений. Я убедился в реакции клубов, мне этого достаточно.

В то же время администрация ПФЛ продолжит работу.