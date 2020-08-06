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Президент ПФЛ Сергей Макаров с сегодняшнего дня - в отставке

Первая лига
(2 голосов)

Вместе с ним ушло и руководство организации, объединяющей соревнования Первой и Второй лиг

Президент ПФЛ Сергей Макаров с сегодняшнего дня - в отставке
Новина українською

Президент ПФЛ Сергей Макаров подал в отставку со своего поста, с должностей ушли все топ-менеджеры - спортивный директор Евгений Мороз, маркетинг-директор Светлана Рыбакова, финансовый директор Игорь Хмарский и юридический директор Тарас Самборский, сообщает Трибуна.

Накануне на заседании Совета лиг большинство клубов проголосовали за увольнение Макарова. Тогда он покинул заседание, а ПФЛ объявила, что решение Совета лиг является недействительным. Однако Сергей Макаров после этого сам уволился с поста президента организации.

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После того, что произошло, после того, что я увидел на Совете лиг, я принял решение об отставке. Наши разумные аргументы на этих всех товарищей не повлияли. Все были настроены на то, чтобы выразить мне недоверие и устранить прямо сейчас. Без заслушивания моего отчета, без озвучивания причин, без анализа и оценок. Просто устранить.

Претендент на мое место Александр Каденко сидел и ждал в холле, то есть все было срежиссировано. Я закрыл заседание, дальше все происходило без меня. Каденко назначен и.о. Нет проблем. Удачи всем клубам! Я иду с высоко поднятой головой. Мы работали честно, чисто и прозрачно. Пытались обеспечить всем клубам равные условия и развивать соревнования. Первая лига в этом сезоне - лучшая минимум за последние 10 лет.

Я вижу, что мое дальнейшее пребывание начинает вредить клубам. На клубы оказывают давление, из-за меня страдают. Я этого не хочу. Желаю всем успехов. Благодарен клубам, которые не поддались на давление, а до конца оставались на своей позиции. Пока все. Возможно, позже расскажу подробнее.

Среди тех, кто наиболее активно выступал за его отставку Сергей Макаров выделил "Рух", "Верес", "Горняк-Спорт" и "Оболонь Бровар".

Много было людей. Ни один из них не выступил в мою поддержку. Все говорили, что я не такой, что я плохой. Я понял, что поддержки у меня нет. Не собираюсь держаться за кресло, а спокойно иду, чтобы никому не мешать. Пусть делают свои дела и решают сами.

Макаров отмечает, что он закрыл заседание Рады лег и покинул зал, а все, что происходило дальше, происходило без него и с нарушением устава ПФЛ. А значит принятые решения нелегитимны.

Но у меня нет большого желания это доказывать. Не хочу грязных обсуждений. Я убедился в реакции клубов, мне этого достаточно.

В то же время администрация ПФЛ продолжит работу.

Администрация частично продолжит работать, частично и персонал. Кто-то идет со мной, кого-то я попросил остаться. Я не монстр и не убийца, не собираюсь "ховать" соревнования, хотя риск такой был. Поэтому попросил остаться сотрудников, которые тоже ни в чем не виноваты, чтобы они довели чемпионат до конца. Иду я и часть команды. Уже написали заявления спортивный директор, руководители юридического и маркетингового направлений, главный бухгалтер.

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Верес (Ровно) Рух (Львов) Сергей Макаров Совет лиг Евгений Мороз Светлана Рыбакова
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Ergevision (KR)
06.08.2020 в 11:33
Макаров был слишком мягкотелым, пожалуй даже чересчур интеллигентным, чем это нужно было для общения с этой публикой, которая сейчас пытается изображать из себя "элиту" отечественного футбола. Но он хотя бы стремился быть равноудаленным от всяческих группировок и центров влияния. За что, собственно, и поплатился. А что из себя представляет его преемник - все поймут достаточно быстро, вот только поменять ситуацию уже станет гораздо сложнее. Правда, на конференции может быть предложен ещё один вариант - упразднение должности президента ПФЛ вообще, а руководство организацией осуществлять коллегиально, советом лиг, делегировав определенные полномочия пяти или семи представителям.Может, это было бы и лучшим выходом, хотя там есть свои "подводные камни" и ещё до конца непонятно, насколько они опасны.
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Русланбай (Рівне)
06.08.2020 в 09:59
сиділо кілька років собі під ніс щось бубніло , що неможна було розібрати. Пару картинок за весь час роботи намалювало і тут виявляється що перша ліга така класна стала завдяки ЙОМУ !!! Так це прсто збіг обставин шановний, і ти до цього немаєш аж ніякого відношення. Щей возомнив себе таким цабе , що бач без нього змагання припиняться. І от таки "менеджерів" більша половина по всій країні. Керівники мля....
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ffggpl (Харьков)
06.08.2020 в 11:11
Тем не менее факт остается. Даже в премьер лиге снялась команда. А в первой доиграли все!
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