Новый шеф ПФЛ хочет дать организации "новое дыхание"

Александр Каденко, которого накануне Совет лиг ПФЛ выбрал исполняющим обязанности президента организации вместо Сергея Макарова, сообщил ТК Футбол о своих планах деятельности.

Думаю, что мы справимся и дадим новое дыхание ПФЛ.

Самое главное, чтобы участники чемпионата чувствовали себя в равных условиях. Чувствовали, что для всех созданы равные условия. Тогда будет порядок.