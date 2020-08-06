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Новый шеф ПФЛ хочет дать организации "новое дыхание"

Первая лига
(1 голосов)

Пока - без всякой конкретики

Новый шеф ПФЛ хочет дать организации "новое дыхание"
Новина українською

Александр Каденко, которого накануне Совет лиг ПФЛ выбрал исполняющим обязанности президента организации вместо Сергея Макарова, сообщил ТК Футбол о своих планах деятельности.

Читайте такжеНа заседании Совета лиг ПФЛ клубы приняли решение об отставке президента Макарова

Думаю, что мы справимся и дадим новое дыхание ПФЛ.

Самое главное, чтобы участники чемпионата чувствовали себя в равных условиях. Чувствовали, что для всех созданы равные условия. Тогда будет порядок.

Предыдущий президент ПФЛ Сергей Макаров возглавлял лигу с 2014 по 2020 годы.

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В статье: ПФЛ Александр Каденко Сергей Макаров
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
06.08.2020 в 11:33
Сказал как отрезал) И в то же время ничего не сказал)
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