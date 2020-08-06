Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый шеф ПФЛ хочет дать организации "новое дыхание"
Пока - без всякой конкретики
Александр Каденко, которого накануне Совет лиг ПФЛ выбрал исполняющим обязанности президента организации вместо Сергея Макарова, сообщил ТК Футбол о своих планах деятельности.
Думаю, что мы справимся и дадим новое дыхание ПФЛ.
Самое главное, чтобы участники чемпионата чувствовали себя в равных условиях. Чувствовали, что для всех созданы равные условия. Тогда будет порядок.
Предыдущий президент ПФЛ Сергей Макаров возглавлял лигу с 2014 по 2020 годы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол News
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cannabis Sativa (Луцк)
06.08.2020 в 11:33
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...