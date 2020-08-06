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Павелко прокомментировал недоверие клубов президенту ПФЛ и сравнил его работу с УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Во время карантина

Павелко прокомментировал недоверие клубов президенту ПФЛ и сравнил его работу с УПЛ
Новина українською

Андрей Павелко, президент УАФ, отреагировал в беседе с ТК Футбол на решение представителей клубов на Совете лиг об увольнении Сергея Макарова, возглавлявшего Профессиональную футбольную лигу.

Это дела клубов. Мы обязаны прислушиваться к их мнению. Обсуждать с руководством, здесь важна коммуникация.

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Мы видели, как Евгений Дикий [исполнительный директор УПЛ] общался с клубами, как УПЛ шаг за шагом выводили из карантина. Мы обсуждали каждую деталь с каждым клубом.

В ПФЛ не было контакта, понимания, потерялось личное общение, наверное. Я хорошо отношусь к Сергею Макарову, но уверен, что клубы обязаны сами решать, как им жить и развиваться.

С сегодняшнего дня ПФЛ возглавляет исполняющий обязанности президента Александр Каденко.

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В статье: ПФЛ Андрей Павелко УПЛ Сергей Макаров Совет лиг УАФ
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