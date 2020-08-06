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Поворознюк: С Ингульцом хотят поступить, как с Десной и не пустить в УПЛ

Первая лига
(3 голосов)

Пока что они лидируют

Поворознюк: С Ингульцом хотят поступить, как с Десной и не пустить в УПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк, клуб которого имеет неплохой шанс занять призовое место в ПФЛ, уверен, что его команду не пустят в УПЛ.

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"В этом шоу имени Костюченко я не участвую. Скажу больше, "Ингулец" хотят не пустить в вышку методом непрохождения атестации. За проход в УПЛ бабки взяты, а "Ингулец" спутал все карты. Поэтому с "Ингульцом" хотят поступить как с "Десной".

Но я гарантирую, что об нас Вадик сломает зубы. Он, кстати, уже раз вставлял и еще раз вставит. На это я выделю ему денег. Все остальное только по спортивному принципу", - написал Поворознюк в комментарии к публикации Светланы Рыбаковой, которая до вчерашнего дня занимала должность маркетинг-директора ПФЛ.

Поворознюк: С Ингульцом хотят поступить, как с Десной и не пустить в УПЛ - изображение 1

Напомним, что в сезоне 2016/17, "Десна" сумела занять проходное место в Первой Лиге, но не попала в УПЛ, так как не прошла атестацию. Она осталась еще на год в низшем дивизионе.

Сейчас "Ингулец" лидирует в Первой Лиге, опережая "Минай" на два пункта.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Комментарии (10)
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911+ (Харків)
06.08.2020 в 23:24
А что, у Ингульця заработная плата, тоже, около 4500 гривен/месяц?
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0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
06.08.2020 в 23:17
Я не фанат Інгульця і Поворознюка, але все-таки, що за тупа постановка - не пустили в УПЛ через невідповідність вимог. І з Десною так поступили, і з Буковиною - в Чернівцях так взагалі єдиною претензією була відсутність підігріву поля. Блін, та 15-20 років тому підігрів був лише на Олімпійському! А хтось взагалі пригадує, на якому стадіоні в Києві ЦСКА грав?? Та там не те що сидінь не було, там лавок з не поламаними досками не було! І якось грали ж... Може у складні часи УПЛ варто зменшити вимоги до клубів???
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0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
06.08.2020 в 22:51
Ну і добре шо не буде в УПЛ
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.08.2020 в 22:25
Так їх, Тато!
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
06.08.2020 в 22:10
То чувак подстраховался. Боится ,что спалят на стимулировании судей и прочих прелестях. Да и стадион не готов под УПЛ. А про зубы явная угроза ... крест похоже совсем страх и разум потерял...
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+2
-3
sam (Дніпро)
06.08.2020 в 21:57
УПЛ не много потеряет...Я хотел бы там видеть Металлист, Волынь и Оболонь. А выйдут Ингулец, Минай и Рух...))
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+3
-3
Ergevision (KR)
06.08.2020 в 22:35
Во-во! А я хотел бы Черноморец, Николаев и Балканы. А соседка тетя Нюра - вообще Таврию, Буковину и Эпицентр из Дунаевцев. Непонятно только, нафига было соревнования проводить. Проголосовали бы, да и все дела. Ну или расписали бы в кабинете у того же Костюченко. Чем не вариант?
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+2
-2
alex.belogubko (одесса)
06.08.2020 в 21:55
поэтому играть надо только на победу с большим счётом
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+2
-3
avatar
Drovko (Lviv)
06.08.2020 в 21:53
ага і тому дають ліві пенальті, як у матчі з Прикарпаттям.
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+4
-3
ffggpl (Харьков)
06.08.2020 в 21:49
Закулисные игры. Просто противно!!!
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+2
0


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