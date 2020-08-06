Поворознюк: С Ингульцом хотят поступить, как с Десной и не пустить в УПЛ

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк, клуб которого имеет неплохой шанс занять призовое место в ПФЛ, уверен, что его команду не пустят в УПЛ.

"В этом шоу имени Костюченко я не участвую. Скажу больше, "Ингулец" хотят не пустить в вышку методом непрохождения атестации. За проход в УПЛ бабки взяты, а "Ингулец" спутал все карты. Поэтому с "Ингульцом" хотят поступить как с "Десной".

Но я гарантирую, что об нас Вадик сломает зубы. Он, кстати, уже раз вставлял и еще раз вставит. На это я выделю ему денег. Все остальное только по спортивному принципу", - написал Поворознюк в комментарии к публикации Светланы Рыбаковой, которая до вчерашнего дня занимала должность маркетинг-директора ПФЛ.

Напомним, что в сезоне 2016/17, "Десна" сумела занять проходное место в Первой Лиге, но не попала в УПЛ, так как не прошла атестацию. Она осталась еще на год в низшем дивизионе.

Сейчас "Ингулец" лидирует в Первой Лиге, опережая "Минай" на два пункта.