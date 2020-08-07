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Матчи за выживание в Первой Лиге: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Кто станет предпоследним?

Матчи за выживание в Первой Лиге: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Безусловно, главная интрига в Первой Лиге - кто закончит сезон в призовой тройке. Однако борьба за выживание не менее интересна. Если "Черкащина" официально готовится к стыкам, то "Металлург" имеет шанс спастись и заставить понервничать "Балканы" или "Прикарпатье".

"Николаев" 17:30 "Металлург"

"Кремень" 17:30 "Балканы"

"Прикарпатье" 17:30 "Черкащина"

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В статье: Кремень (Кременчуг) МФК Николаев Балканы (Заря) Черкащина (Черкассы) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) ГФК Металлург (Запорожье)
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