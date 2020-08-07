Матчи за выживание в Первой Лиге: смотреть онлайн, видеотрансляция

Безусловно, главная интрига в Первой Лиге - кто закончит сезон в призовой тройке. Однако борьба за выживание не менее интересна. Если "Черкащина" официально готовится к стыкам, то "Металлург" имеет шанс спастись и заставить понервничать "Балканы" или "Прикарпатье".

"Николаев" 17:30 "Металлург"

"Кремень" 17:30 "Балканы"

"Прикарпатье" 17:30 "Черкащина"