Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матчи за выживание в Первой Лиге: смотреть онлайн, видеотрансляция
Кто станет предпоследним?
Безусловно, главная интрига в Первой Лиге - кто закончит сезон в призовой тройке. Однако борьба за выживание не менее интересна. Если "Черкащина" официально готовится к стыкам, то "Металлург" имеет шанс спастись и заставить понервничать "Балканы" или "Прикарпатье".
"Николаев" 17:30 "Металлург"
"Кремень" 17:30 "Балканы"
"Прикарпатье" 17:30 "Черкащина"
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