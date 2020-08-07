Первая Лига. Металлург сохраняет шансы, Прикарпатье уверенно побеждает

Восемь матчей тура в одно время - непростое бремя для работников СМИ и любителей футбола. Тяжело выбрать, за какими матчами следить, а чем можно пожертвовать. И ведь интриг хватает. Одна из них - кто займет 15-е место и отправится в стыковые матчи? Если "Черкащина" уже обеспечила себе это непростое бремя, то "Металлург" сохранял шансы на спасение.

С "Металлурга" и начнем, который отправился к гости к "Николаеву". Игру никак не назвать простой для гостей, так как "корабелы" набрали форму и не проигрывают уже три матча. В целом, все шло по прогнозируемому сценарию - хозяева давили и лишь чудом не могли забить на протяжении первого тайма. Нашли они свой гол лишь в самой концовке, и то все благодаря пенальти. Откровенно говоря, на это они наиграли.

Однако второй тайм и совсем другая история. Три минуты активных действий гостей привели к провалу в обороне хозяев и по итогу к назначеному пенальти - счет 1:1. Но судья дал - судья взял. Шансы запорожцев на приемлемый результат резко пошли вниз после того, как красную карточку, после грубого фола, перед собой увидел Крапивный. Могли ли они зацепиться за ничью (о победе не говорим) в неравных составах? Как показывает "Металлург" - да. "Корабелы", особенно в последние десять минут, давили очень сильно, но, при небольшом содействии фортуны, запорожцы ничью удержали, а с ней - шансы покинуть 15-е место. Но нужно выиграть два последних матча.

"Николаев" - "Металлург" 1:1

Голы: Кушниренко 44 п - Сарапий 48 п

Удивили "Балканы". Команда приехав в Кременчуг, где просто не бывает никому, ни фавориту, ни аутсайдеру, провела очень активные 15-20 минут и футболисты могут винить только самих себя в том, что они не открыли счет. Скорее всего, понимая возможную обреченность своего положения, они без страха шли вперед, пытаясь вырвать столь важную победу. Ближе к концу первой половины их силы начали заканчиваться и тут уже "Кремень" ощутил себя хозяином не только на бумаге. Особенно активным был, как и всегда, Дмитрий Сула.

Знаете, что такое дежавю? Это то, что испытываешь, когда смотришь второй тайм матча "Кремень" - "Балканы", ведь он сильно похож на тайм первый. Неплохие быстрые выпады гостей, неуверенное начало хозяев, но с течением временем они понемногу перехватывали инициативу. Так и закончили, не сумев забить ни одного гола. "Балканам" нужно побеждать в последнем туре или ждать осечки "Металлурга".

"Кремень" - "Балканы" 0:0

"Черкащина" выдержала один тайм. 45 минут "Прикарпатье" атаковало, но это так и не привело к голу. Зато после перерыва их дела улучшились. Им хватило четырех оборотов минутной стрелки, чтобы забить дважды. Сначала помог автогол Цуренко, а после свое имя на табло зажег украинец с фамилией Француз. Команда Ковалюка решила немного успокоиться и отдать инициативу сопернику. Сами же, сделав ставку на контратаки, имели возможность забивать еще, но пару раз откровенно прощали соперника за их нелучшую игру в защите. Но гости своего вратаря сегодня прощать не хотели. Не часто увидишь в матче два автогола от двух разных игроков. Вторым антигероем стал Скляренко. После "Черкащина" пропустила в четвертый раз, а потом даже забила гол престижа. Вот такая вот результативная игра.

"Прикарпатье" - "Черкащина" 4:1

Голы: Цурупин 52 аг, Француз 56, Скляренко 73 аг, Хома 79 - Лухтанов 87