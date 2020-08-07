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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПФЛ перенесла последний тур Первой лиги

Первая лига
(2 голосов)

Первые матчи состоятся 11 августа

ПФЛ перенесла последний тур Первой лиги
Новина українською

Администрация ПФЛ приняла ряд решений по финишу соревнований в Первой лиге и матчах плей-офф за право выступать в Первой лиге.

Так, датой проведения матча 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2019/20 между командами "Рух" Львов - "Металлург" Запорожье определили 11 августа 2020.

В связи с этим определены следующие даты проведения и время начала матчей 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2019/20:

30-й тур

11 августа 2020 (вторник)

"Черкасская" - "Николаев" 17:30 (начало матча)

13 августа 2020 (четверг)

"Балканы" - "Ингулец" 17:30

"Металлист 1925" - "Кремень" 17:30

"Агробизнес" - "Оболонь-Бровар" 17:30

МФК "Металлург" - "Черноморец" 17:30

"Горняк-Cпорт» - «Прикарпатье» 17:30

"Минай" - "Волынь" 17:30

"Рух" - "Авангард" 17:30

Вместе с тем определились следующие даты проведения матчей этапа плей-офф за право участия в чемпионате Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2020/21:

Первые матчи этапа плей-офф августа 2020 (воскресенье)

"Верес" - "Чepкacчинa"

15 место Первой лиги - "Альянс"

Ответные матчи этапа плей-офф

20 августа 2020 (четверг)

"Черкасская" - "Верес"

"Альянс" - 15 место Первой лиги

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Источник:
ПФЛ
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Комментарии (2)
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gavrik (Сумы)
07.08.2020 в 16:17
А я так и не понял какого числа первые матчи плей офф ?
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оболонь-бровар (Чернигов)
07.08.2020 в 16:01
черкасская черкасчина хехе
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