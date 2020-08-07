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ПФЛ перенесла последний тур Первой лиги
Первые матчи состоятся 11 августа
Администрация ПФЛ приняла ряд решений по финишу соревнований в Первой лиге и матчах плей-офф за право выступать в Первой лиге.
Так, датой проведения матча 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2019/20 между командами "Рух" Львов - "Металлург" Запорожье определили 11 августа 2020.
В связи с этим определены следующие даты проведения и время начала матчей 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2019/20:
30-й тур
11 августа 2020 (вторник)
"Черкасская" - "Николаев" 17:30 (начало матча)
13 августа 2020 (четверг)
"Балканы" - "Ингулец" 17:30
"Металлист 1925" - "Кремень" 17:30
"Агробизнес" - "Оболонь-Бровар" 17:30
МФК "Металлург" - "Черноморец" 17:30
"Горняк-Cпорт» - «Прикарпатье» 17:30
"Минай" - "Волынь" 17:30
"Рух" - "Авангард" 17:30
Вместе с тем определились следующие даты проведения матчей этапа плей-офф за право участия в чемпионате Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2020/21:
Первые матчи этапа плей-офф августа 2020 (воскресенье)
"Верес" - "Чepкacчинa"
15 место Первой лиги - "Альянс"
Ответные матчи этапа плей-офф
20 августа 2020 (четверг)
"Черкасская" - "Верес"
"Альянс" - 15 место Первой лиги