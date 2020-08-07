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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победы Оболонь-Бровар и Агробизнеса с красивыми голами из дальней дистанции

Первая лига
(1 голосов)

Даже с середины поля

Победы Оболонь-Бровар и Агробизнеса с красивыми голами из дальней дистанции
Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая лига, 29 тур

07.08.2020, 17:30

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Судья в поле - Александр Дердо

Оболонь-Бровар (Киев) - Металлист 1925 (Харьков) 3:0

Голы: Слободян (53), Гутти (65, 90)

Оболонь-Бровар: Назарий Федоривский (Василий Литвиненко, 53), Алексей Майданевич (Владислав Ульянченко, 86), Никита Безуглый, Юрий Мате, Александр Голиков, Ринар Валеев, Алексей Савченко (Василий Белый, 73), Александр Гуськов (Гутти, 59) Олег Слободян, Игорь Мединский, Владислав Рябцев (Юрий Бровченко, 45)

Металлист 1925: Денис Дьяков, Сергей Ченбай, Михаил Шершень, Максим Цвиренко, Александр Осман, Аних Чидера Клит, Виталий Кольцов (Ярослав Дехтяренко, 40), Сергей Давыдов, Михаил Стороженко (Максим Банасевич, 46), Ярослав Ямполь (Илья Коваленко, 74 ), Максим Ермоленко

Предупреждения: Савченко (45 + 3), Мединский (61) - Цвиренко (67)

Трансляция матча

Первая лига, 29 тур

07.08.2020, 17:30

Одесса, стадион "Черноморец"

Судья в поле - Сергей Бойко

Черноморец (Одесса) - Агробизнес (Волочиск) 0:1

Гол: Кухарук (53)

Черноморец: Алексей Паламарчук, Евгений Зубейко, Станислав Микицей, Виктор Лиховидько, Вячеслав Велев (Петр Долгов, 46), Никита Титаевский (Владислав Хамелюк, 76), Артур Авагимян, Владислав Клименко, Константин Граматик (Андрей Стрижак, 47), Максим Брагару (Андрей Штогрин, 49), Игорь Сикорский (Роман Яловенко, 80)

Агробизнес: Олег Мозиль, Игорь Курило, Артур Думанюк (Виталий Груша, 79), Игорь Бойчук, Сергей Петров (Богдан Семенец, 70), Арсен Слотюк, Роман Гагун, Андрей Кухарук (Сергий Косовский, 84), Николай Когут, Дмитрий Ефимович, Руслан Черненко (Сергей Семенюк, 80)

Предупреждения: Ковалец (57)

Трансляция матча

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В статье: Черноморец (Одесса) Оболонь-Бровар (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (6)
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jnp49 (ОДЕССА)
07.08.2020 в 19:48
Какой ДЕБИЛОИД автор этой статьи ??? Какая нафиг победа ЧЕРНОМОРЦА???
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atroxs (Харьков)
07.08.2020 в 19:46
А мне игра команды М1925 ПОНРАВИЛАСЬ. Впрочем понравилась также работа тренерского состава, менеджмента клуба и руководства на протяжении всего сезона. Так держать - профессионалы!
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Daddygo (Харьков)
07.08.2020 в 19:40
Мкг1925В следующем сезоне опять начнут бодро, будут завлекать обещаниями выхода в премьер лигу, а в конце снова все сольют. Нефиг болеть за этот суррогат. В Харькове футбола нет.
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Aleksey Dinamo (Луганск)
07.08.2020 в 19:47
Я думаю спецом слили концовку ждут появления Метала выхода его в первую лигу и слияние под брендом старого Металлиста, так Ярославский хочет вернуть Металлист.
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ffggpl (Харьков)
07.08.2020 в 19:53
Я, думаю, если Металл выйдет в 1-ю лигу, то 1925 тихо свернут. А может и раньше. Никаких слияний.
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yunguvnor (м. Чернігів)
07.08.2020 в 19:39
Перемога Чорноморця? Може, Аґробізнесу?
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