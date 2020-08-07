Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победы Оболонь-Бровар и Агробизнеса с красивыми голами из дальней дистанции
Даже с середины поля
Первая лига, 29 тур
07.08.2020, 17:30
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Судья в поле - Александр Дердо
Оболонь-Бровар (Киев) - Металлист 1925 (Харьков) 3:0
Голы: Слободян (53), Гутти (65, 90)
Оболонь-Бровар: Назарий Федоривский (Василий Литвиненко, 53), Алексей Майданевич (Владислав Ульянченко, 86), Никита Безуглый, Юрий Мате, Александр Голиков, Ринар Валеев, Алексей Савченко (Василий Белый, 73), Александр Гуськов (Гутти, 59) Олег Слободян, Игорь Мединский, Владислав Рябцев (Юрий Бровченко, 45)
Металлист 1925: Денис Дьяков, Сергей Ченбай, Михаил Шершень, Максим Цвиренко, Александр Осман, Аних Чидера Клит, Виталий Кольцов (Ярослав Дехтяренко, 40), Сергей Давыдов, Михаил Стороженко (Максим Банасевич, 46), Ярослав Ямполь (Илья Коваленко, 74 ), Максим Ермоленко
Предупреждения: Савченко (45 + 3), Мединский (61) - Цвиренко (67)
Трансляция матча
Первая лига, 29 тур
07.08.2020, 17:30
Одесса, стадион "Черноморец"
Судья в поле - Сергей Бойко
Черноморец (Одесса) - Агробизнес (Волочиск) 0:1
Гол: Кухарук (53)
Черноморец: Алексей Паламарчук, Евгений Зубейко, Станислав Микицей, Виктор Лиховидько, Вячеслав Велев (Петр Долгов, 46), Никита Титаевский (Владислав Хамелюк, 76), Артур Авагимян, Владислав Клименко, Константин Граматик (Андрей Стрижак, 47), Максим Брагару (Андрей Штогрин, 49), Игорь Сикорский (Роман Яловенко, 80)
Агробизнес: Олег Мозиль, Игорь Курило, Артур Думанюк (Виталий Груша, 79), Игорь Бойчук, Сергей Петров (Богдан Семенец, 70), Арсен Слотюк, Роман Гагун, Андрей Кухарук (Сергий Косовский, 84), Николай Когут, Дмитрий Ефимович, Руслан Черненко (Сергей Семенюк, 80)
Предупреждения: Ковалец (57)
Трансляция матча