Первая лига. Минай и Волынь не теряют очков перед очной встречей 30-го тура

АВАНГАРД - МИНАЙ

В Краматорске на поле не смогли выйти у хозяев Максим Воробей, Роман Мирошник и Владислав Нехтий, а у гостей Богдан Оринчак. Это отразилось на рисунке игры, которая была вялой первые полчаса с небольшим преимуществом "Авангарда" по владению мячом.

В основном подопечные Александра Косевича пытались тревожить голкипера соперника дальними ударами. Цыбульник и Полюлях мощно прикладывались, но Попович был на месте. В одной же из немногочисленных контратак в первом тайме, которую разогнал Матяж, а продолжил Кириенко, Собко не смог попасть в пустой угол ворот с разворота.

У "Миная" моментов было больше, причем начали они создаваться уже в последней трети первой половины матча. Сперва Рустам Ахмедзаде пробил с метра выше ворот после прострела справа. Затем Алексей Шпак угодил в штангу после проникающей передачи Нуриева. Наконец, сам Анатолий ударом головой сотряс штангу, от которой мяч отскочил к Ахмедзаде и Рустам в этот раз не сплоховал. Стоит ометить, что в голевом эпизоде никто из защитников не пошел за форвардом гостей, а вот Артур Денчук уже был отыгран, так как реагировал на первый удар и банально не успел подняться с газона.

Двойная замена "Миная" в перерыве была направлена на усиление атаки. Вингеры Глагола и Кныш сменили футболистов центра поля Карнозу и Голодюка. Результат не заставил себя долго ждать, лучший игрок июля в Первой лиге Петр Стасюк прошел левым флангом и выложил голевую передачу на Даниила Кныша, который таким образом стал "джокером" Василия Кобина.

В оставшиеся время "Авангард" мог несколько раз забить, но сделать этого не удалось. "Минай" же спокойно доигрывал, помня, что 13-го числа команде играть решающий матч против "Волыни" дома.

Авангард - Минай 0:2 (0:1)

Голы: Ахмедзаде (38), Кныш (64)

Авангард: Денчук, Дворовенко, Брюхов, Сидоренко, Цыбульник, Лобов, Сеницкий (Плечий 80), Полюлях, Собко, Матяж, Кириенко (Дедяев 55).

Минай: Попович, Жичиков, Никитюк (Допилка 62), Маткобожик, Стасюк, Голодюк (Кныш 46), Ткачук, Карноза (Глагола 46), Шпак, Нуриев, Ахмедзаде (Пыняшко 62).

Предупреждения: Цыбульник (49)

ВОЛЫНЬ - ГОРНЯК-СПОРТ

Стартовые составы команд в Луцке ничем не удивили, разве что очередным выходом Симинина в центре обороны, да появлением с первых минут Валерия Сада у "Волыни". Гости вынуждены искать оптимальное сочетание в условиях короткой скамейки, так что в любом случае сложно было назвать их одиннадцатку оптимальной.

По моментам до перерыва перевес был на стороне гостей. Активность Чередниченко на правом фланге под занавес тайма трансформировалась в желтую карточку для Ярослава Конкольняка. От греха подальше, Тлумак решил снять своего левого защитника и выпустил Ивана Цюпу. Еще до этого эпизода тот же Илья Чередниченко имел отличный шанс забить, но по воротам не попал.

У "Волыни" также в первом тайме был опаснейший момент, когда четыре удара кряду блокировались либо вратарем "горняков", либо защитниками, пока Станислав Кулиш не оказался перед пустыми воротами. Но мяч каким-то чудом полетел выше ворот. В целом с прицельностью ударов у "крестоносцев" было далеко не все хорошо и Ситникову приходилось вступать в игру считанные разы.

После перерыва "Волынь" включилась и мы увидили в ее исполнении совсем другой футбол. Денис Кожанов открылся под проникающую передачу Артура Рябова и пробил под дальнюю штангу. Спустя несколько минут Станислав Кулиш, наконец-то, забил первый мяч за "крестоносцев". Он обыгрался с партнером на фланге, после чего устремился в штрафную, чтобы замкнуть его же прострел слева.

Быстро забитые два мяча позволили Андрею Тлумаку поберечь Дениса Кожанова, который находился под угрозой дисквалификации и рисковал пропустить решающую битву в Минае в случае получения еще одного "горчичника". Оставшиеся минуты перед финальным свистком в атаке провел "Горняк-Спорт". Но мяч упорно не хотел залетать в ворота Литовченко, что позволило "Волыни" без потерь подойти к решающей схватке в Минае в последнем туре.

Волынь - Горняк-Спорт 3:0 (0:0)

Голы: Кожанов (50), Кулиш (61), Кобзар (90+1)

Волынь: Литовченко, Мартынюк, Симинин, Приндета (Климец 54), Конкольняк (Цюпа 41), Рябов, Чачуа, Кожанов (Кобзар 69), Сад, Волошинович (Норенков 75), Кулиш (Михалик 84).

Горняк-Спорт: Ситников, Малышкин (Суханов 46), Векляк, Белый, Шопин, Петрусенко (Хомченко 64), Чепелюк, Батюшин (Корольков 74), Чередниченко (Лозовой 57), Збунь, Бойко (Герасимец 64).

Предупреждения: Сад (27), Конкольняк (40), Норенков (82) - Малышкин (15), Герасимец (73), Белый (88)