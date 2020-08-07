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Источник: Два футболиста Волыни сдали положительный тест на COVID-19 перед матчем Первой Лиги

Первая лига
(1 голосов)

Однако игра все равно состоялась

Источник: Два футболиста Волыни сдали положительный тест на COVID-19 перед матчем Первой Лиги
UA-Футбол
Новина українською

В матче 29-го тура Первой Лиги "Волынь" играет против "Горняка-Спорт". Однако матч мог и не состоятся.

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Как сообщает Профутбол, два игрока луцкого клуба, вратарь и защитник, сдали положительный тест на коронавирус. Их имена не называются. Сейчас они на самоизоляции.

Отметим, что по регламенту турнира, два положительных тест - допустимая норма. Потому было принято решение не переносить матч.

Сейчас "Волынь" занимает четвертое место.

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В статье: Волынь (Луцк) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) коронавирус
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Комментарии (1)
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Термит (Киев)
07.08.2020 в 19:19
Эпидемический порог - 1% населения (одновременно болеющих!). Т.е. как бы 400 тыс для Украины. А у нас сейчас меньше 40.000 слава Богу! Подчеркиваю, именно болеющих в данный момент! Те, кто болел в марте и давно уже выздоровел и забыл - не считаются! Менее 1% населения - любые карантинные мероприятия неэффективны! Не ловится рыбка такой крупной сетью...Поэтому кончайте цирк - у нас и так перманентная норма!
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