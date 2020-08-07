Первая лига
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Источник: Два футболиста Волыни сдали положительный тест на COVID-19 перед матчем Первой Лиги
Однако игра все равно состоялась
В матче 29-го тура Первой Лиги "Волынь" играет против "Горняка-Спорт". Однако матч мог и не состоятся.
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Как сообщает Профутбол, два игрока луцкого клуба, вратарь и защитник, сдали положительный тест на коронавирус. Их имена не называются. Сейчас они на самоизоляции.
Отметим, что по регламенту турнира, два положительных тест - допустимая норма. Потому было принято решение не переносить матч.
Сейчас "Волынь" занимает четвертое место.
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07.08.2020 в 19:19
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