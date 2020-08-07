Первая лига. Ингулец - Рух 1:1. Праздник не сейчас

У "Ингульца" еще матч в запасе – в последнем туре команда Лавриненко сыграет против одного из аутсайдеров турнира "Балкан". У "Руха" и подавно – две игры в календаре. Поэтому возможность решить вопрос о выходе в УПЛ все еще впереди, хотя обе команды старались не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Хозяевам победа гарантировала бы повышение в классе, для гостей три очка стали бы зеленым светом на финишной прямой.

Матч не был скучным, но назвать эту игру такой, которая соответствует статусу центральной в туре, тоже сложно. "Рух" уже на третьей минуте усилиями Синицы проверил бдительность Богдана Шуста, а через десять минут свои аргументы вратарю пытался привести Русин. "Ингулец" выдержал паузу и ответил своим супер-моментом - Синегуб всколыхнул крестовину ударом с левого края штрафной площади.

Далее очередной полу-момент возник у Русина, но острее атаковали хозяева. Мысаку пришлось потрудиться при ударе Ковалева со штрафного.

Во втором тайме "Рух" выглядел чуть активнее, немножко агрессивнее. Возможно, это стоит связывать с сознательно выбранной "Ингульцом" тактикой осторожного футбола. Кондраков уже на старте второй 45-минутки угрожал воротам, но не попал. Синица позже безуспешно прорывался к воротам, а еще позже тот же Синица бесхитростно пробил в руку голкиперу с правого края штрафной площади.

В целом это была ничейная игра, но "Ингулец", усыпив бдительность соперника, дождался своего шанса. Илья Коваленко отдал классную разрезную передачу из глубины на ход Мишуренко, тот прострелил, а Марьян Мысык срезал мяч в собственные ворота. Исторический гол мог бы быть, но запах ничьи сегодня витал в воздухе с самого стартового свистка. В конце матча "Рух" пошел вперед большими силами и одна из атак завершилась забросом мяча на Кухаревича, а того рукой за спину дернул Семенко. Было это в штрафной площади, и Екатерина Монзуль назначила пенальти, который реализовал Юрий Климчук.

"Ингулец" был в шаге от исторического достижения, а в итоге заканчивал матч с разочарованием и без одного игрока в составе (прямая красная карточка для Коваленко за грубую игру). Праздник приближается, но состоится он не сегодня.

Первая лига. 29-й тур

Петрово. Стадион "Ингулец"

Арбитр в поле - Екатерина Монзуль

"Ингулец" – "Рух" 1:1

Голы: Марьян Мысык (автогол) 84 – Юрий Климчук (пен.) 90+4

"Ингулец": Богдан Шуст - Денис Балан, Андрей Семенко, Максим Ковалёв (Виталий Павлов 80), Олег Синегуб (Николай Квасный 43) - Евгений Запорожец (Илья Коваленко 60), Александр Кучеренко, Владислав Лупашко, Младен Бартулович (Артем Щедрый 74) - Александр Мишуренко, Оскар Мкомола (Александр Козак 65)

"Рух": Роман Мысак - Юрий Копина, Игорь Дуць, Максим Белый, Тарас Сакив (Марьян Мысык 74) - Иван Калюжный (Иван Брикнер 66), Ярослав Мартынюк - Юрий Климчук, Ростислав Русин, Олег Синица (Эрнест Антви 88) - Даниил Кондраков (Николай Кухаревич 79)

Предупреждения: Евгений Запорожец 40, Николай Квасный 68, Андрей Семенко 90+4 - Ярослав Мартынюк 29

Удаление: Илья Коваленко 90+8 (опасная игра)