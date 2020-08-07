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Первая лига. Ингулец - Рух 1:1. Праздник не сейчас

Первая лига
(1 голосов)

С выходом в УПЛ придется подождать

Первая лига. Ингулец - Рух 1:1. Праздник не сейчас
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

У "Ингульца" еще матч в запасе – в последнем туре команда Лавриненко сыграет против одного из аутсайдеров турнира "Балкан". У "Руха" и подавно – две игры в календаре. Поэтому возможность решить вопрос о выходе в УПЛ все еще впереди, хотя обе команды старались не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Хозяевам победа гарантировала бы повышение в классе, для гостей три очка стали бы зеленым светом на финишной прямой.

Матч не был скучным, но назвать эту игру такой, которая соответствует статусу центральной в туре, тоже сложно. "Рух" уже на третьей минуте усилиями Синицы проверил бдительность Богдана Шуста, а через десять минут свои аргументы вратарю пытался привести Русин. "Ингулец" выдержал паузу и ответил своим супер-моментом - Синегуб всколыхнул крестовину ударом с левого края штрафной площади.

Далее очередной полу-момент возник у Русина, но острее атаковали хозяева. Мысаку пришлось потрудиться при ударе Ковалева со штрафного.

Во втором тайме "Рух" выглядел чуть активнее, немножко агрессивнее. Возможно, это стоит связывать с сознательно выбранной "Ингульцом" тактикой осторожного футбола. Кондраков уже на старте второй 45-минутки угрожал воротам, но не попал. Синица позже безуспешно прорывался к воротам, а еще позже тот же Синица бесхитростно пробил в руку голкиперу с правого края штрафной площади.

В целом это была ничейная игра, но "Ингулец", усыпив бдительность соперника, дождался своего шанса. Илья Коваленко отдал классную разрезную передачу из глубины на ход Мишуренко, тот прострелил, а Марьян Мысык срезал мяч в собственные ворота. Исторический гол мог бы быть, но запах ничьи сегодня витал в воздухе с самого стартового свистка. В конце матча "Рух" пошел вперед большими силами и одна из атак завершилась забросом мяча на Кухаревича, а того рукой за спину дернул Семенко. Было это в штрафной площади, и Екатерина Монзуль назначила пенальти, который реализовал Юрий Климчук.

"Ингулец" был в шаге от исторического достижения, а в итоге заканчивал матч с разочарованием и без одного игрока в составе (прямая красная карточка для Коваленко за грубую игру). Праздник приближается, но состоится он не сегодня.

Первая лига. 29-й тур
Петрово. Стадион "Ингулец"
Арбитр в поле - Екатерина Монзуль

"Ингулец" – "Рух" 1:1
Голы: Марьян Мысык (автогол) 84 – Юрий Климчук (пен.) 90+4

"Ингулец": Богдан Шуст - Денис Балан, Андрей Семенко, Максим Ковалёв (Виталий Павлов 80), Олег Синегуб (Николай Квасный 43) - Евгений Запорожец (Илья Коваленко 60), Александр Кучеренко, Владислав Лупашко, Младен Бартулович (Артем Щедрый 74) - Александр Мишуренко, Оскар Мкомола (Александр Козак 65)

"Рух": Роман Мысак - Юрий Копина, Игорь Дуць, Максим Белый, Тарас Сакив (Марьян Мысык 74) - Иван Калюжный (Иван Брикнер 66), Ярослав Мартынюк - Юрий Климчук, Ростислав Русин, Олег Синица (Эрнест Антви 88) - Даниил Кондраков (Николай Кухаревич 79)

Предупреждения: Евгений Запорожец 40, Николай Квасный 68, Андрей Семенко 90+4 - Ярослав Мартынюк 29
Удаление: Илья Коваленко 90+8 (опасная игра)

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В статье: Первая лига Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (6)
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alexfc (Киев)
07.08.2020 в 19:54
Кто-то думает что Ингулец может не выйти. Сомневаюсь. Сейчас расклад, кто лишний Минай или Волынь
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
07.08.2020 в 19:40
Катя тупое создание
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-1
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Drovko (Lviv)
07.08.2020 в 19:49
а що тобі не так? пенальті там був
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+1
0
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Байкал (Lviv)
07.08.2020 в 19:56
“Тупое создание» -це захисник ,який фолить в своїй штрафній на 94 хв. і той д*біл ,який стрибає прямою в ногу. Рівень першості району
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
07.08.2020 в 19:35
Катю будут вывозить из Петрово в багажнике, Поворознюк уже пошел за лопатой)) в очередной раз убеждаемся, что Монзулиха абсолютно неуверенна в себе: поставила весьма сомнительный пеналь, а затем побоялась давать прямую красную за грубейший фол
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+2
-2
оболонь-бровар (Чернигов)
07.08.2020 в 19:33
ну фактически они уже вышли, для невыхода им нужно слить 0-4 Балканам, Волынь чтобы минимально обыграла Минай (чем результативнее, тем лучше), а Рух набрал 4 очка в матчах с Авангардом и Металлургом
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