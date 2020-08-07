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Эксперт прокомментировал судейство Монзуль в центральном матче 29-го тура Первой лиги

Первая лига
(3 голосов)

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Эксперт прокомментировал судейство Монзуль в центральном матче 29-го тура Первой лиги
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт Сергей Шебек проанализировал судейство Екатерины Монзуль в матче Первой лиги "Ингулец" - "Рух". Отметим, что матч закончился вничью 1:1, "Рух" сравнял счет с пенальти, а "Ингулец" доигрывал в меньшинстве из-за прямой красной карточки, показанной Ильи Коваленко после просмотра ВАР.

- Пенальти в ворота "Ингульця" назначен справедливо. Важно, что сделала это Екатерина Монзуль уверенно, решительно, без повторов. И желтая карточка Семенко уместна. Другое дело - удаление Коваленко. Монзуль была в идеальной позиции, никто не перекрывал ей обзор, была длинная фаза полета игрока перед ударом в голеностоп. Но Екатерина все равно дала сначала желтую, а затем побежала смотреть повтор. Такое впечатление, чтобы без ВАР она адекватные решения относительно карточек принимать не может, - сказал Сергей Александрович.

Эксперт прокомментировал судейство Монзуль в центральном матче 29-го тура Первой лиги - изображение 1

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В статье: Сергей Шебек Ингулец (Петрово) Екатерина Монзуль
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Комментарии (5)
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kit7555 (Kirovograd)
07.08.2020 в 21:28
Самое важное-что она судит не предвзято- абсолютно во всех играх,да может ошибаться, но не так как ВАКС бегал за Гармашем с красной карточкой(не там вышел за линию все помнят?),поэтому пусть будет лучше такое судейство-чем предвзято убивают команды.
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simargl (Чернигов)
07.08.2020 в 20:17
И в чем она не права ?
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oda1979 (Запорожье)
07.08.2020 в 20:25
Нууу наверное, что вар побежала смотреть:))
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okolegko (Київ)
07.08.2020 в 20:43
Перші рішення, які вона приймає в таких ситуаціях, майже завжди повз касу. Лише після підказки навуходоносора біжить переглядати епізод, і лише тоді приймає правильні рішення
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oda1979 (Запорожье)
07.08.2020 в 21:21
Вы чуток подошибаетесь. Решение, это итог. Монзуль принимала в итоге верные решения. А каким путём она к этим решениям шла, это на ее усмотрение.
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