Эксперт прокомментировал судейство Монзуль в центральном матче 29-го тура Первой лиги

Судейский эксперт Сергей Шебек проанализировал судейство Екатерины Монзуль в матче Первой лиги "Ингулец" - "Рух". Отметим, что матч закончился вничью 1:1, "Рух" сравнял счет с пенальти, а "Ингулец" доигрывал в меньшинстве из-за прямой красной карточки, показанной Ильи Коваленко после просмотра ВАР.

- Пенальти в ворота "Ингульця" назначен справедливо. Важно, что сделала это Екатерина Монзуль уверенно, решительно, без повторов. И желтая карточка Семенко уместна. Другое дело - удаление Коваленко. Монзуль была в идеальной позиции, никто не перекрывал ей обзор, была длинная фаза полета игрока перед ударом в голеностоп. Но Екатерина все равно дала сначала желтую, а затем побежала смотреть повтор. Такое впечатление, чтобы без ВАР она адекватные решения относительно карточек принимать не может, - сказал Сергей Александрович.